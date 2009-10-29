В 2010–2011 годах в Белгородской области не останется ни одного старого флюорографа

По словам заместителя главного врача противотуберкулёзного диспансера Алексея Макринова, заметно улучшилась и ситуация в некоторых районах, ещё в прошлом году страдавших от неудовлетворительного качества выявления болезни. Так, в Прохоровском районе с начала года по сравнению с таким же периодом 2008 года уровень заболеваемости снизился в четыре раза. Если в прошлом году было выявлено 49 больных, то в этом – 19.