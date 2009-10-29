В 2010–2011 годах в Белгородской области не останется ни одного старого флюорографа

Posted 29 октября 2009,, 13:33
Published 29 октября 2009,, 13:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как прозвучало сегодня во время работы круглого стола в областном противотуберкулёзном диспансере, в настоящее время уровень заболеваемости в регионе по сравнению с прошлым годом значительно уменьшился и составляет 37,1 случая на 100 тысяч населения. С начала года выявлено 562 человека, в чьих лёгких находится палочка Коха.
По словам заместителя главного врача противотуберкулёзного диспансера Алексея Макринова, заметно улучшилась и ситуация в некоторых районах, ещё в прошлом году страдавших от неудовлетворительного качества выявления болезни. Так, в Прохоровском районе с начала года по сравнению с таким же периодом 2008 года уровень заболеваемости снизился в четыре раза. Если в прошлом году было выявлено 49 больных, то в этом – 19.
Как было сказано на заседании, ситуацию с туберкулёзом удалось выправить благодаря федеральной и региональной программам, деньги для которых позволили построить новый корпус областного диспансера и оснастить новым оборудованием больницы региона. На 70 % обновлены рентгены. В 2010–2011 годах планируется полностью заменить все устаревшие флюорографы. Возможно, удастся сделать много больше, но говорить об этом сейчас, когда ещё неизвестно, какое количество денег выделят больницам, рано.
Однако, несмотря на относительно неплохие показатели, в регионе считать туберкулёз побеждённым нельзя. Как заявил сегодня заведующий рентгенодиагностическим отделением противотуберкулёзного диспансера Санкт-Петербурга заслуженный врач России Александр Нейштадт, в последнее время болезнь, которая насчитывает девять тысяч лет, становится всё опаснее и не желает поддаваться препаратам.
Лечить туберкулёз и сложно, и дорого, поэтому важно выявить заболевших на самой ранней стадии. И тут хороши все подходы и методы. Доктор Нейштадт предложил проводить обследование не только в рамках диспансеризации, но и во время приёма на работу. Особенно это касается гастарбайтеров.
Наталья Антонова