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Posted 14 октября 2009,, 14:04

Published 14 октября 2009,, 14:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Музейный комплекс «Прохоровское поле» откроется 2 мая 2010 года

14 октября 2009, 14:04
Как прозвучало на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, государственный военно-исторический музей в Прохоровском районе откроют следующей весной.

Дата открытия грандиозного музея уже известна – 2 мая 2010 года. Известно также, что в церемонии открытия объекта примет участие и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Этой информацией, полученной от представителя Белгородской области в Совете Федерации и председателя попечительского совета «Прохоровское поле» Николая Рыжкова, вице-губернатор региона Олег Полухин поделился с участниками заседания комитета по подготовке празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время работы на строительной площадке идут полным ходом. Параллельно в районе поисковики находят артефакты времён Великой Отечественной – они пополнят музейные экспозиции.

Ожидается, что после церемонии открытия Патриарх посетит библиотеку Николая Рыжкова, также расположенную в Прохоровке. До мая библиотеку, которая нуждается в ремонте, приведут в порядок.

Наталья Антонова

Фото из архива ИА "Бел.Ру"

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Прохоровское поле#Рыжков#Музейный комплекс
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