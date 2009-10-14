Музейный комплекс «Прохоровское поле» откроется 2 мая 2010 года

Posted 14 октября 2009,, 14:04
Published 14 октября 2009,, 14:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Дата открытия грандиозного музея уже известна – 2 мая 2010 года. Известно также, что в церемонии открытия объекта примет участие и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Этой информацией, полученной от представителя Белгородской области в Совете Федерации и председателя попечительского совета «Прохоровское поле» Николая Рыжкова, вице-губернатор региона Олег Полухин поделился с участниками заседания комитета по подготовке празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В настоящее время работы на строительной площадке идут полным ходом. Параллельно в районе поисковики находят артефакты времён Великой Отечественной – они пополнят музейные экспозиции.
Ожидается, что после церемонии открытия Патриарх посетит библиотеку Николая Рыжкова, также расположенную в Прохоровке. До мая библиотеку, которая нуждается в ремонте, приведут в порядок.
Наталья Антонова
Фото из архива ИА "Бел.Ру"