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Posted 9 октября 2009,, 14:05

Published 9 октября 2009,, 14:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Молодой человек пытался ввезти в Россию наркотики в футляре для СD-диска

9 октября 2009, 14:05
При осмотре рейсового автобуса Харьков – Белгород украинские пограничники обнаружили у 28-летнего украинца 51 грамм марихуаны.

О задержании наркокурьера на таможенном посту «Гоптовка» сегодня сообщили в Государственной таможенной службе Украины. Два пакета с веществом растительного происхождения (скорее всего, марихуаны), мужчина пытался провести на территорию Белгородской области в личных вещах. В пресс-службе ведомства подчёркивают, что автобус проходил проверку на госгранице через «красный коридор» и осмотр пассажиров «Икаруса», а также их багажа происходил с особой тщательностью.

По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, а наркотическое вещество изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Новости#Происшествия#Таможня#Мария#Марихуана#Наркокурьер
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