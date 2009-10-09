Молодой человек пытался ввезти в Россию наркотики в футляре для СD-диска

Posted 9 октября 2009,, 14:05
Published 9 октября 2009,, 14:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О задержании наркокурьера на таможенном посту «Гоптовка» сегодня сообщили в Государственной таможенной службе Украины. Два пакета с веществом растительного происхождения (скорее всего, марихуаны), мужчина пытался провести на территорию Белгородской области в личных вещах. В пресс-службе ведомства подчёркивают, что автобус проходил проверку на госгранице через «красный коридор» и осмотр пассажиров «Икаруса», а также их багажа происходил с особой тщательностью.
По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, а наркотическое вещество изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.