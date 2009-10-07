Студенты предлагают создать туристический маршрут «Золотое кольцо «Слобожанщины»

Звучала идея создания туристического «золотого кольца» еврорегиона «Слобожанщина», который включал бы в себя наиболее памятные места Белгородской и Харьковской областей. «Есть ряд важных проблем, которые стали предметом дискуссии, например: какие памятники культуры «Слобожанщины» претендуют на статус объектов мирового культурного наследия? Как организовать туристические маршруты к памятникам археологии? Как сделать это направление коммерчески привлекательным?» – отметил Владимир Куликов интернет-изданию.