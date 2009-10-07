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Posted 7 октября 2009,, 13:43

Published 7 октября 2009,, 13:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Студенты предлагают создать туристический маршрут «Золотое кольцо «Слобожанщины»

7 октября 2009, 13:43
Белгородские и харьковские студенты разработали несколько туристических маршрутов по территории двух регионов. Свои наработки учащиеся двух вузов готовы бесплатно передать региональным турфирмам.
Сюжет
Туризм

Маршруты для туристов студенты двух университетов – Белгородского государственного и Харьковского национального – разработали в рамках прошедшей школы «Историко-культурное наследие еврорегиона «Слобожанщина», которая прошла в Харькове с 1 по 7 октября. В ходе работы школы студенты посещали харьковские музеи, памятники истории и культуры, разрабатывали туристические маршруты по региону, сообщает украинский информационный портал SQ.

По словам преподавателя истфака украинского вуза Владимира Куликова, студенты разработали несколько туристических маршрутов по памятным местам Харькова и области, которые они намерены бесплатно передать туристическим компаниям. У студентов были и нестандартные идеи маршрутов, например посещение ТЭЦ-5 или танка на пл. Конституции.

Звучала идея создания туристического «золотого кольца» еврорегиона «Слобожанщина», который включал бы в себя наиболее памятные места Белгородской и Харьковской областей. «Есть ряд важных проблем, которые стали предметом дискуссии, например: какие памятники культуры «Слобожанщины» претендуют на статус объектов мирового культурного наследия? Как организовать туристические маршруты к памятникам археологии? Как сделать это направление коммерчески привлекательным?» – отметил Владимир Куликов интернет-изданию.

#Новости#БелГУ#Наука#Туризм#Мария#Слобожанщина#Туристический маршрут
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