Кроме Белгородской области бомбу в филиалах ВТБ искали в нескольких российских городах

Сообщения о том, что сотрудники ВТБ и ВТБ24 эвакуированы, а в зданиях кредитных организаций работают кинологи и специалисты-взрывотехники, появились на лентах информационных агентств Калининграда, Тольятти, Челябинска и ряда других российских городов. По данным белгородских правоохранительных служб, в областном центре никаких подозрительных предметов в ходе сегодняшних поисков не обнаружено.

Сюжет ФСБ