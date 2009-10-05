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Posted 5 октября 2009,, 11:47

Published 5 октября 2009,, 11:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Кроме Белгородской области бомбу в филиалах ВТБ искали в нескольких российских городах

5 октября 2009, 11:47
Сообщения о том, что сотрудники ВТБ и ВТБ24 эвакуированы, а в зданиях кредитных организаций работают кинологи и специалисты-взрывотехники, появились на лентах информационных агентств Калининграда, Тольятти, Челябинска и ряда других российских городов. По данным белгородских правоохранительных служб, в областном центре никаких подозрительных предметов в ходе сегодняшних поисков не обнаружено.
Сюжет
ФСБ

Согласно информации, которую сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в пресс-службе областного управления ФСБ, поводом для эвакуации и проверки на наличие взрывного устройства в белгородском офисе ВТБ стала просьба службы безопасности местного отделения банка. Совместно с сотрудниками УВД, ФСБ, МЧС и другими заинтересованными структурами работники банка отработали порядок действий в случае возникновения угрозы теракта.

Аналогичные проверки прошли во всех региональных филиалах и дополнительных офисах ВТБ и ВТБ24. В настоящий момент работа в центральном филиале в Белгороде нормализована, оцепление около зданий снято, восстановлено движение автотранспорта.

Как позже сообщили в городском УВД, все мероприятия были плановыми учениями по антитеррористической защищённости.

Между тем массированной атаке подверглись и филиалы банка в других российских городах, сегодня «бомбу» в филиалах ВТБ и ВТБ24 искали в Калининграде, Тольятти, Челябинске.

Справка: В настоящий момент ВТБ имеет филиалы и дополнительные офисы в более чем 110 городах. ВТБ24 входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

В Белгородской области расположен один филиал ВТБ в областном центре и четыре дополнительных офиса в городах Старый Оскол, Губкин и Строитель. Шесть офисов в регионе имеет ВТБ24 – в Белгороде, Губкине и Старом Осколе.

#Новости#Происшествия#Мария#Втб24#ВТБ#ФСБ#Терроризм#Бомба#Служба безопастности
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