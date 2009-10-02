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Posted 2 октября 2009,, 10:13

Published 2 октября 2009,, 10:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде возбудили уголовное дело за содержание подпольного покерного клуба

2 октября 2009, 10:13
Подпольный покерный клуб сотрудники УВД закрыли в середине августа этого года. Белгородец в течение месяца незаконно содержал клуб, в котором каждый вечер играли в покер на деньги.

Приостановили деятельность клуба в ходе совместной проверки сотрудники прокуратуры города и ОРЧ № 1 УБЭП УВД по Белгородской области. По сообщению пресс-службы прокуратуры, владелец заведения с 21 июля 2009 года незаконно проводил азартные игры в Белгороде в специально оборудованном помещении.

По результатам проверки в отношении гражданина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 171 УК РФ «Покушение на незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением прибыли в крупном размере».

#Новости#Происшествия#Прокуратура#Мария#Увд#Покер#Юля
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