В Белгороде возбудили уголовное дело за содержание подпольного покерного клуба

Подпольный покерный клуб сотрудники УВД закрыли в середине августа этого года. Белгородец в течение месяца незаконно содержал клуб, в котором каждый вечер играли в покер на деньги.

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