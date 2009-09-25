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Posted 25 сентября 2009,, 14:13

Published 25 сентября 2009,, 14:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские хоккеисты открывают сезон игр в первой лиге

25 сентября 2009, 14:13
Первые матчи в этом сезоне хоккейный клуб «Белгород» проведёт в Воронеже. Две встречи пройдут против местного «Бурана» 26 и 27 сентября.
Сюжет
Хоккей

Напомним, что из-за финансовых проблем белгородские хоккеисты в этом году будут играть в первой лиге регион «Центр». На сезон 2009-2010 белгородский клуб заявил 25 игроков. Первые две встречи наши хоккеисты проведут в Воронеже против «Бурана» 26 и 27 сентября.

Как сообщает сайт ХК «Белгород», до начала сезона в Воронеже белгородцы провели товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки. «Белгород» уверенно переиграл местный «Буран» со счётом 5:1.

#Новости#Спорт#Хоккей#Юля#Первая лига#Буран
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