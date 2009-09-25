Белгородские хоккеисты открывают сезон игр в первой лиге

Напомним, что из-за финансовых проблем белгородские хоккеисты в этом году будут играть в первой лиге регион «Центр». На сезон 2009-2010 белгородский клуб заявил 25 игроков. Первые две встречи наши хоккеисты проведут в Воронеже против «Бурана» 26 и 27 сентября.