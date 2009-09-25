Белгородские хоккеисты открывают сезон игр в первой лиге

Posted 25 сентября 2009,, 14:13
Published 25 сентября 2009,, 14:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что из-за финансовых проблем белгородские хоккеисты в этом году будут играть в первой лиге регион «Центр». На сезон 2009-2010 белгородский клуб заявил 25 игроков. Первые две встречи наши хоккеисты проведут в Воронеже против «Бурана» 26 и 27 сентября.
Как сообщает сайт ХК «Белгород», до начала сезона в Воронеже белгородцы провели товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки. «Белгород» уверенно переиграл местный «Буран» со счётом 5:1.