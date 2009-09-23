В октябре в областном центре пройдёт кинофестиваль «Видеовзгляд Белогорья»

Posted 23 сентября 2009,, 09:13
Published 23 сентября 2009,, 09:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Пройдёт фестиваль на базе Центра досуга микрорайона Крейда 24 октября, сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в оргкомитете «Видеовзгляда». Представить свои заявки сюда можно до 15 октября.
Жюри фестиваля будет оценивать работы в трёх номинациях: «Социальный сюжет», «Сюжет о культуре и искусстве» и «Исторический сюжет». Тем не менее, главная тематика видеозарисовок – Белгород и его жители.