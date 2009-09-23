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Posted 23 сентября 2009,, 09:13

Published 23 сентября 2009,, 09:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В октябре в областном центре пройдёт кинофестиваль «Видеовзгляд Белогорья»

23 сентября 2009, 09:13
К участию в конкурсе короткометражных фильмов приглашаются как старшеклассники и студенты, так и другие белгородцы, увлекающиеся профессиональной и любительской видеосъёмкой.

Пройдёт фестиваль на базе Центра досуга микрорайона Крейда 24 октября, сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в оргкомитете «Видеовзгляда». Представить свои заявки сюда можно до 15 октября.

Жюри фестиваля будет оценивать работы в трёх номинациях: «Социальный сюжет», «Сюжет о культуре и искусстве» и «Исторический сюжет». Тем не менее, главная тематика видеозарисовок – Белгород и его жители.

Ознакомиться с требованиями к конкурсным работам можно в Положении о фестивале.

#Новости#Культура#Мария#Фильм#Кинофестиваль#Центр досуга#Виосъёмка
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