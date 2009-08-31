В велогонках по белгородским дорогам приняли участие около 80 спортсменов

Posted 31 августа 2009,, 07:39
Published 31 августа 2009,, 07:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Наиболее красочным и многочисленным за всё время соревнований оказался заезд спортсменов 30 августа в категории «Шоссе» на дистанции 43 км. С первых минут лидером гонки стал Андрей Панченко из Орла, который в итоге оторвался от своих преследователей на две минуты и пришёл к финишу с результатом 1 час 11 минут 29 секунд. Вторым в заезде стал Валерий Новиков из Вологды, а третьим – харьковчанин Дмитрий Кащенко.
Как отмечают спортсмены, качество дорог в Белгородском районе, где прошли велогонки, их приятно удивило. По мнению специалистов, уровень и сложность трасс могут говорить о возможности проведения в регионе серьёзных соревнований.
Помощь в организации спортивных состязаний оказали администрация Белгородского района и региональное отделение партии «Единая Россия».