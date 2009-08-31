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Posted 31 августа 2009,, 07:39

Published 31 августа 2009,, 07:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В велогонках по белгородским дорогам приняли участие около 80 спортсменов

31 августа 2009, 07:39
В велогонках участвовали ветераны, а также начинающие велогонщики из Белгорода и области, Харькова, Орла, Курска и Вологды. Всего на трассу в первый день соревнований вышли 53 спортсмена, а 30 августа – 33.

Наиболее красочным и многочисленным за всё время соревнований оказался заезд спортсменов 30 августа в категории «Шоссе» на дистанции 43 км. С первых минут лидером гонки стал Андрей Панченко из Орла, который в итоге оторвался от своих преследователей на две минуты и пришёл к финишу с результатом 1 час 11 минут 29 секунд. Вторым в заезде стал Валерий Новиков из Вологды, а третьим – харьковчанин Дмитрий Кащенко.

Как отмечают спортсмены, качество дорог в Белгородском районе, где прошли велогонки, их приятно удивило. По мнению специалистов, уровень и сложность трасс могут говорить о возможности проведения в регионе серьёзных соревнований.

Помощь в организации спортивных состязаний оказали администрация Белгородского района и региональное отделение партии «Единая Россия».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Велосипед#Велогонка
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