В велогонках по белгородским дорогам приняли участие около 80 спортсменов

Наиболее красочным и многочисленным за всё время соревнований оказался заезд спортсменов 30 августа в категории «Шоссе» на дистанции 43 км. С первых минут лидером гонки стал Андрей Панченко из Орла, который в итоге оторвался от своих преследователей на две минуты и пришёл к финишу с результатом 1 час 11 минут 29 секунд. Вторым в заезде стал Валерий Новиков из Вологды, а третьим – харьковчанин Дмитрий Кащенко.