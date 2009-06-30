Игорь Колодинский: Могли сыграть гораздо сильнее

Вместе с тем, по мнению Колодинского, игра российского дуэта пока далека от идеала и две победы добыты не без участия фортуны: «Могли сыграть гораздо сильнее. Хорошо, что соперники в полной мере не воспользовались нашими проблемами. Особенно тяжело пришлось в первый день, когда французы постоянно подавали в мою зону, а игра в нападении у меня не пошла. Зато грузины с аналогичной тактикой явно промахнулись. Я чувствовал себя уже гораздо увереннее. А вот Диму мучила больная шея. Если бы подачи полетели в него, ещё неизвестно, чем бы дело кончилось...»