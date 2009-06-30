Игорь Колодинский: Могли сыграть гораздо сильнее

Posted 30 июня 2009,, 12:32
Published 30 июня 2009,, 12:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», белгородско-краснодарский дуэт Игорь Колодинский – Дмитрий Барсук 28 июня в рамках второй игры группового раунда обыграли грузинскую пару Geor – Gia. Теперь россияне 30 июня сыграют заключительный матч в своей группе против эстонского дуэта Kais Kr. – Vesik.
После победной встречи с грузинами белгородец Дмитрий Колодинский прокомментировал ход мирового первенства «Спорт-Экспрессу». «Матчем против прибалтов мы завершали групповой турнир и на прошлом чемпионате мира. Тогда, как сейчас помню, рубка получилась знатная. Победили в решающей партии 15:13. Впрочем, с Каисом и Весиком по-другому не бывает. Баланс личных встреч у нас, по-моему, пока ничейный» (на самом деле – 4:3 в пользу россиян), рассказал Д. Колодинский.
Белгородец также отметил необходимость победить в сегодняшней игре эстонцев, дабы избежать турнирных неприятностей: «Постараемся, несмотря на то, что они наши хорошие друзья. В случае неудачи может образоваться такая «закрутка», что мы откатимся на третье место. А это гарантия попадания в плей-офф сразу на сильного соперника. Зато если победим, первое место в группе нам гарантировано. В общем, надо непременно брать два очка».
Вместе с тем, по мнению Колодинского, игра российского дуэта пока далека от идеала и две победы добыты не без участия фортуны: «Могли сыграть гораздо сильнее. Хорошо, что соперники в полной мере не воспользовались нашими проблемами. Особенно тяжело пришлось в первый день, когда французы постоянно подавали в мою зону, а игра в нападении у меня не пошла. Зато грузины с аналогичной тактикой явно промахнулись. Я чувствовал себя уже гораздо увереннее. А вот Диму мучила больная шея. Если бы подачи полетели в него, ещё неизвестно, чем бы дело кончилось...»