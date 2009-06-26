Волейбольная сборная России стартует в универсиаде 2 июля

Всего в волейбольной программе универсиады на сербских площадках выступят 23 национальных сборных, разбитые в предварительном раунде на четыре группы. Сборная России попала в группу «А» вместе с хозяевами – сборной Сербии, а также сборной Швеции, Ливана, Южной Кореи и ЮАР. В четвертьфинал выйдут по две лучшие комнады из каждой группы. Команды с третьих и четвёртых мест поборются в турнире за 9–16-е места (пятые и шестые места разыграют 17–23-е места).