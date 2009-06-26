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Posted 26 июня 2009,, 12:57

Published 26 июня 2009,, 12:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Волейбольная сборная России стартует в универсиаде 2 июля

26 июня 2009, 12:57
Сборная России по волейболу 1981–1991 годов рождения с шестью белгородцами в составе первую игру в рамках универсиады-2009 в Белграде проведёт 2 июля. Первым соперником россиян станет сборная Швеции.

Как сообщает портал «Волей Сервис», в составе сборной России, руководить которой будет Борис Колчин, заявлены 12 игроков. Шесть из них – белгородцы: связующий Сергей Багрей («Металлоинвест»), диагональный Роман Данилов («Локомотив-Белогорье», «Металлоинвест»), блокирующий Дмитрий Шестак («Локомотив-Белогорье») и доигровщики Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Дмитрий Красиков (все «Металлоинвест»).

Всего в волейбольной программе универсиады на сербских площадках выступят 23 национальных сборных, разбитые в предварительном раунде на четыре группы. Сборная России попала в группу «А» вместе с хозяевами – сборной Сербии, а также сборной Швеции, Ливана, Южной Кореи и ЮАР. В четвертьфинал выйдут по две лучшие комнады из каждой группы. Команды с третьих и четвёртых мест поборются в турнире за 9–16-е места (пятые и шестые места разыграют 17–23-е места).

Первый матч россияне сыграют 2 июля в 20:00 (время московское) против сборной Швеции. 3 июля в это же время россияне сыграют против Кореи. 4 июля в 17:00 российская сборная выйдет на площадку в игре с Ливаном. В 17:00 5 июля наши волейболисты сыграют со сборной ЮАР. Завершат групповой турнир россияне 6 июля в 22:00 игрой против Сербов.

Отметим, что наблюдать за выступлениями сборной России и белгородских волейболистов в её составе можно будет по телеканалам «Спорт» и «Евроспорт-2».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Металлоинвест#Волейбол#Сборная России#Универсиада#Локомотив#Волейболист
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