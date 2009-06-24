Памятный знак в честь городов воинской славы установят в Москве до 9 мая 2010 года

Posted 24 июня 2009,, 10:00
Published 24 июня 2009,, 10:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Дмитрий Медведев сегодня подписал распоряжение «О памятном знаке в честь городов, удостоенных почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в котором глава государства дал поручение установить в городе Москве, в Александровском саду, памятный знак в честь городов, удостоенных почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы», до 9 мая 2010 года, сообщает сайт Президента РФ.
Президент также поручил создать рабочую группу по организации проведения мероприятий, связанных с установкой памятного знака. Возглавил рабочую группу управляющий делами президента РФ Владимир Кожин. Группа должна решить в установленном порядке организационные, материально-технические и иные вопросы, связанные с установкой памятного знака, и при необходимости вносить предложения, направленные на реализацию президентского распоряжения.