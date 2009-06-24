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Posted 24 июня 2009,, 10:00

Published 24 июня 2009,, 10:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Памятный знак в честь городов воинской славы установят в Москве до 9 мая 2010 года

24 июня 2009, 10:00
Распоряжение об этом подписал сегодня президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Имя Белгорода наравне с другими 18 городами воинской славы увековечат в Александровском саду российской столицы.

Дмитрий Медведев сегодня подписал распоряжение «О памятном знаке в честь городов, удостоенных почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в котором глава государства дал поручение установить в городе Москве, в Александровском саду, памятный знак в честь городов, удостоенных почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы», до 9 мая 2010 года, сообщает сайт Президента РФ.

Президент также поручил создать рабочую группу по организации проведения мероприятий, связанных с установкой памятного знака. Возглавил рабочую группу управляющий делами президента РФ Владимир Кожин. Группа должна решить в установленном порядке организационные, материально-технические и иные вопросы, связанные с установкой памятного знака, и при необходимости вносить предложения, направленные на реализацию президентского распоряжения.

#Новости#Культура#Мария#Памятник#Монумент#Город воинской славы#Медведев#Памятный знак
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