Памятный знак в честь городов воинской славы установят в Москве до 9 мая 2010 года

Распоряжение об этом подписал сегодня президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Имя Белгорода наравне с другими 18 городами воинской славы увековечат в Александровском саду российской столицы.

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