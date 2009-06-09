В холдинге «Мебель Черноземья» не исключают полной остановки производства

Posted 9 июня 2009,, 07:18
Published 9 июня 2009,, 07:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Продажи холдинга за два последних месяца упали на 40-60 % по разным видам мебели, предприятие работает в трехднёвном режиме, сообщает «Коммерсантъ. Черноземье». «Нижняя точка объёмов сбыта для нашей компании, после которой начинается работа в убыток, – 100 млн рублей. В мае мы её прошли», – констатировал Николай Послухаев, гендиректор «Мебели Черноземья». По его заверению, «экономический расчёт показывает, что в нынешних условиях выгоднее остановить предприятие, нежели продолжать работу».
«Мы приняли ряд маркетинговых мер, чтобы в июне нарастить продажи и разгрузить склады, – рассказал Н. Послухаев. – Завод пока работает на минимальной мощности, потому что технологический процесс таков, что если его останавливать полностью, то надолго». В ближайшей перспективе в случае, если спрос не восстановится, Николай Послухаев не исключает прекращения работы предприятия.
Чтобы пополнить оборотные средства, «Мебель Черноземья» рассматривает возможность продажи ряда активов. По информации источников, речь, прежде всего, идёт о земельном участке на 4 га в Белгороде на улице Щорса, где Николай Послухаев планировал реализовать девелоперский проект.
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, по итогам первого квартала 2009 года объём рынка в целом по стране снизился примерно на 20 %, а в некоторых регионах падение достигло 60 %., сообщает издание.
Справка: ОАО «Холдинговая компания «Мебель Черноземья» существует с 1997 года. Включает завод по производству мебели с потенциальным объёмом производства продукции на 3 млрд рублей в год, а также порядка 50 фирменных магазинов (три из них расположены в Белгороде) в 20 регионах России.