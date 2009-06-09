В холдинге «Мебель Черноземья» не исключают полной остановки производства

Продажи холдинга за два последних месяца упали на 40-60 % по разным видам мебели, предприятие работает в трехднёвном режиме, сообщает «Коммерсантъ. Черноземье». «Нижняя точка объёмов сбыта для нашей компании, после которой начинается работа в убыток, – 100 млн рублей. В мае мы её прошли», – констатировал Николай Послухаев, гендиректор «Мебели Черноземья». По его заверению, «экономический расчёт показывает, что в нынешних условиях выгоднее остановить предприятие, нежели продолжать работу».