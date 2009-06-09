В Белгородской области утвердили концепцию развития биоэнергетики и биотехнологий

Сейчас поголовье птицы в регионе составляет почти 38 миллионов голов, поголовье крупного рогатого скота – более 188 тысяч. При переработке отходов животноводства в биосферу поступают углекислый газ, метан и другие химические соединения. Проблема сокращения выбросов в мировой практике решается с помощью биоэнергоустановок с экологически замкнутым циклом конверсии газов. Из суммарных отходов птицеводческих и животноводческих предприятий возможно в сутки производить свыше 500 тыс. м3 биогаза.