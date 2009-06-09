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Posted 9 июня 2009,, 13:25

Published 9 июня 2009,, 13:25

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области утвердили концепцию развития биоэнергетики и биотехнологий

9 июня 2009, 13:25
Проект концепции рассчитан на 2009–2012 годы. Планируется, что внедрение концепции поможет решить экологические, природоохранные проблемы, которые возникают при интенсивном развитии животноводства и птицеводства.

О необходимости переработки отходов сельхозпроизводства губернатор Белгородской области Евгений Савченко говорил на минувшем заседании правительства.

По сообщению пресс-службы главы региона, концепция развития биоэнергетики и биотехнологий утверждена постановлением правительства области. Она предусматривает переработку биологических отходов животноводства и птицеводства для производства биогаза (электроэнергии, биоэнергии), биотоплива и качественных органических удобрений. Последние впоследствии смогут заменить минеральные удобрения на внутреннем рынке.

Сейчас поголовье птицы в регионе составляет почти 38 миллионов голов, поголовье крупного рогатого скота – более 188 тысяч. При переработке отходов животноводства в биосферу поступают углекислый газ, метан и другие химические соединения. Проблема сокращения выбросов в мировой практике решается с помощью биоэнергоустановок с экологически замкнутым циклом конверсии газов. Из суммарных отходов птицеводческих и животноводческих предприятий возможно в сутки производить свыше 500 тыс. м3 биогаза.

Для решения этих задач планируется скоординировать работу сельскохозяйственных предприятий области. В первую очередь строительство сети биогазовых установок для переработки органических отходов. В настоящее время специалисты технополиса «Светоград» разработали технологическое решение, которое позволяет полностью утилизировать ранее теряемую теплоту и увеличить генерацию биогаза.

#Новости#Экономика#Мария#Савченко#Отходы#Постановление#Биотехнологии#Юля
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