В Белгородской области утвердили концепцию развития биоэнергетики и биотехнологий

Posted 9 июня 2009,, 13:25
Published 9 июня 2009,, 13:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О необходимости переработки отходов сельхозпроизводства губернатор Белгородской области Евгений Савченко говорил на минувшем заседании правительства.
По сообщению пресс-службы главы региона, концепция развития биоэнергетики и биотехнологий утверждена постановлением правительства области. Она предусматривает переработку биологических отходов животноводства и птицеводства для производства биогаза (электроэнергии, биоэнергии), биотоплива и качественных органических удобрений. Последние впоследствии смогут заменить минеральные удобрения на внутреннем рынке.
Сейчас поголовье птицы в регионе составляет почти 38 миллионов голов, поголовье крупного рогатого скота – более 188 тысяч. При переработке отходов животноводства в биосферу поступают углекислый газ, метан и другие химические соединения. Проблема сокращения выбросов в мировой практике решается с помощью биоэнергоустановок с экологически замкнутым циклом конверсии газов. Из суммарных отходов птицеводческих и животноводческих предприятий возможно в сутки производить свыше 500 тыс. м3 биогаза.
Для решения этих задач планируется скоординировать работу сельскохозяйственных предприятий области. В первую очередь строительство сети биогазовых установок для переработки органических отходов. В настоящее время специалисты технополиса «Светоград» разработали технологическое решение, которое позволяет полностью утилизировать ранее теряемую теплоту и увеличить генерацию биогаза.