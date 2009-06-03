Чернянский сахарный завод ушёл за 137 миллионов рублей

Как считают аналитики, поскольку «Русагро» недавно взяло Чернянский сахарный завод в аренду, логично предположить, что именно структура группы и стала победителем конкурса на имущество предприятия. «Трудно представить, чтобы компания Вадима Мошковича начинала подготовку завода к запуску, а потом сдала его другому участнику рынка», – считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Как полагает Е. Иванов, запуск предприятия на сырце, вероятно, инициирован для того, чтобы как можно скорее начать производство, параллельно оценивая сегодняшние возможности завода. А позже его мощности перейдут на работу по свёкле.