Чернянский сахарный завод ушёл за 137 миллионов рублей

Posted 3 июня 2009,, 05:22
Published 3 июня 2009,, 05:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Торги по распродаже имущества ЗАО были объявлены в начале мая. На конкурс выставлялось 24 лота общей стоимостью около 400 млн рублей, производственный комплекс сахарного завода был оценён в 341,7 млн. Торги проходили в течение 15 рабочих дней, причём ежедневно цена предприятия снижалась. К завершению срока она должна была уменьшиться до 102 млн рублей. Победителем на торгах в форме публичного предложения оказывается участник, который первым подаёт заявку. Все предыдущие попытки продать завод на торгах успехом не увенчались. Например, в начале года предприятие выставлялось на конкурс с начальной стоимостью 569,7 млн рублей.
Тем временем Чернянский сахарный завод больше месяца готовится к запуску, сообщает издание. На предприятие уже набрано 170 сотрудников, которые занимаются ремонтными работами. В ближайшее время планируется запуск переработки сахара-сырца, в течение года возможно увеличение штата до 500 человек. Процесс по запуску Чернянского сахарного завода был инициирован ОАО «Валуйкисахар», которое входит в группу «Русагро» сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Ранее мощности предприятия по переработке сырца были арендованы структурой группы «Русагро», но там категорически отказались говорить, имеют ли отношение к «Южным горизонтам». По данным издания, компании аффилированы друг с другом.
Как считают аналитики, поскольку «Русагро» недавно взяло Чернянский сахарный завод в аренду, логично предположить, что именно структура группы и стала победителем конкурса на имущество предприятия. «Трудно представить, чтобы компания Вадима Мошковича начинала подготовку завода к запуску, а потом сдала его другому участнику рынка», – считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Как полагает Е. Иванов, запуск предприятия на сырце, вероятно, инициирован для того, чтобы как можно скорее начать производство, параллельно оценивая сегодняшние возможности завода. А позже его мощности перейдут на работу по свёкле.
«Рентабельность переработки сырца сейчас фактически близка к нулю. В Белгородской области стоимость 1 кг сахара на оптовом рынке составляет порядка 22,7 рубля, тогда как себестоимость сырцового сахара – 23,5 рубля», – резюмировал аналитик.