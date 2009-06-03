Белгородский банк вошёл в топ-400

Posted 3 июня 2009,, 13:53
Published 3 июня 2009,, 13:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По данным издания, в рэнкинге по сумме активов Белгородсоцбанк занимает 309-е место с суммой 3 876,5 миллиона рублей. Прирост активов в I квартале текущего года составил 0,3 %. Сумма собственного капитала банка составляет 392,8 миллиона рублей. По этому показателю банк находится на 447-й позиции в России. При этом прирост собственного капитала в январе – марте составил 23,4 %.
Вместе с этим у Белгородсоцбанка не столь высока и сумма просроченных кредитов – всего четыре миллиона рублей, что составляет около 1 % от суммы собственного капитала и около 0,1 % от общей суммы активов.