Белгородский банк вошёл в топ-400

По данным издания, в рэнкинге по сумме активов Белгородсоцбанк занимает 309-е место с суммой 3 876,5 миллиона рублей. Прирост активов в I квартале текущего года составил 0,3 %. Сумма собственного капитала банка составляет 392,8 миллиона рублей. По этому показателю банк находится на 447-й позиции в России. При этом прирост собственного капитала в январе – марте составил 23,4 %.