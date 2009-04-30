Грузовики идут в обмен на продовольствие

На своём официальном сайте компания разместила объявление о том, что «Гринн» предлагает весь модельный ряд МАЗ, КамАЗ, МАН, спецтехники, а также запасные части, автошины и услуги автосервиса в обмен на продовольственные товары. При этом уточняется, что пока такое предложение на территории страны аналогов не имеет.