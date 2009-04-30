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Posted 30 апреля 2009,, 06:20

Published 30 апреля 2009,, 06:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Грузовики идут в обмен на продовольствие

30 апреля 2009, 06:20
ЗАО «Корпорация «Гринн», имеющее торговую сеть в нескольких регионах центральной России (в том числе и трёх городах Белгородской области), открыло уникальную программу по бартеру техники на продукты питания. В текущих условиях бартерная схема поможет компании реализовывать грузовики и спецтехнику, спрос на которые существенно сократился.

На своём официальном сайте компания разместила объявление о том, что «Гринн» предлагает весь модельный ряд МАЗ, КамАЗ, МАН, спецтехники, а также запасные части, автошины и услуги автосервиса в обмен на продовольственные товары. При этом уточняется, что пока такое предложение на территории страны аналогов не имеет.

Заместитель генерального директора корпорации Дмитрий Добрынин в интервью изданию «Коммерсантъ Черноземье. Воронеж» отметил, что бартерную схему компания решилась использовать в связи с падением спроса на грузовики. «Банки фактически прекратили финансировать аграриям покупку техники. Почти перестали работать и лизинговые схемы. Поэтому получился замкнутый круг: производители продуктов питания не могут купить необходимые им грузовики, а мы – их продать», – заявил Добрынин.

По его словам, через торговую сеть по бартерной схеме уже реализовано 50 грузовиков, а в настоящее время в компанию уже обращаются партнёры с просьбами заранее заключать договоры о поставке техники в обмен на урожай 2009 года.

Все продукты питания, получаемые «Гринном» от бартерных сделок, поступают на прилавки магазинов компании. Вместе с тем саму бартерную схему при всей её эффективности (относительно настоящего времени) в корпорации называют вынужденной. Как только на грузовую и спецтехнику появится спрос, «Гринн» вновь вернётся к исключительно денежной системе расчёта.

Напомним, что в Белгородской области корпорация имеет торговые точки в Белгороде, Старом Осколе и Губкине.

#Новости#Экономика#Мария#Гипермаркет#Гринн#Грузовик
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