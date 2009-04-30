Грузовики идут в обмен на продовольствие

Posted 30 апреля 2009,, 06:20
Published 30 апреля 2009,, 06:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На своём официальном сайте компания разместила объявление о том, что «Гринн» предлагает весь модельный ряд МАЗ, КамАЗ, МАН, спецтехники, а также запасные части, автошины и услуги автосервиса в обмен на продовольственные товары. При этом уточняется, что пока такое предложение на территории страны аналогов не имеет.
Заместитель генерального директора корпорации Дмитрий Добрынин в интервью изданию «Коммерсантъ Черноземье. Воронеж» отметил, что бартерную схему компания решилась использовать в связи с падением спроса на грузовики. «Банки фактически прекратили финансировать аграриям покупку техники. Почти перестали работать и лизинговые схемы. Поэтому получился замкнутый круг: производители продуктов питания не могут купить необходимые им грузовики, а мы – их продать», – заявил Добрынин.
По его словам, через торговую сеть по бартерной схеме уже реализовано 50 грузовиков, а в настоящее время в компанию уже обращаются партнёры с просьбами заранее заключать договоры о поставке техники в обмен на урожай 2009 года.
Все продукты питания, получаемые «Гринном» от бартерных сделок, поступают на прилавки магазинов компании. Вместе с тем саму бартерную схему при всей её эффективности (относительно настоящего времени) в корпорации называют вынужденной. Как только на грузовую и спецтехнику появится спрос, «Гринн» вновь вернётся к исключительно денежной системе расчёта.
Напомним, что в Белгородской области корпорация имеет торговые точки в Белгороде, Старом Осколе и Губкине.