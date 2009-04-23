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Posted 23 апреля 2009,, 14:36

Published 23 апреля 2009,, 14:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Протоиерей Всеволод Чаплин: Белгородскую инициативу по популяризации православной книги считаю правильной

23 апреля 2009, 14:36
23 апреля в Белгороде и ряде районов области прошли мероприятия, приуроченные к отмечаемому в регионе Дню православной книги. Своё мнение по этому поводу и необходимости популяризации православной литературы высказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви.
Сюжет
Рпц

Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», сегодня во всемирный день книги и авторского права по предложению Белгородской и Старооскольской епархии в регионе особое внимание уделили православным изданиям. В рамках праздника в библиотеках, молодёжных центрах и учебных заведениях развернули выставки-продажи новинок литературы духовно-нравственной и православной тематики.

Своё отношение к белгородской инициативе в интервью для портала «Православная книга России» высказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин.

«Любая дата, которая связана с книгой, её пропагандой, распространением культуры чтения, – полезная вещь. Да, у нас есть День славянской письменности и культуры (28 мая) в честь святых Кирилла и Мефодия, но нет ничего плохого приурочить ко всемирному дню книги акцию по популяризации православной книги. Инициатива, которая возникла в Белгородской области, видится очень правильной. Может быть, и в других регионах, в библиотеках будет уделяться больше внимания к православной книге, которая не должна превращаться в книгу для узкого круга читателей и распространяться только в храмах и специализированных магазинах, а должна, наконец, восприниматься всеми как часть национального книгоиздательского и книготоргового пространства. То есть быть представлена в наиболее известных книжных магазинах, во всех библиотеках – везде, где бытует книжная культура», – отметил протоиерей.

#Новости#Религия#Мария#Книга#Православие#Рпц#Регилия#День православной книги
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