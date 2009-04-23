Протоиерей Всеволод Чаплин: Белгородскую инициативу по популяризации православной книги считаю правильной

Posted 23 апреля 2009,, 14:36
Published 23 апреля 2009,, 14:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», сегодня во всемирный день книги и авторского права по предложению Белгородской и Старооскольской епархии в регионе особое внимание уделили православным изданиям. В рамках праздника в библиотеках, молодёжных центрах и учебных заведениях развернули выставки-продажи новинок литературы духовно-нравственной и православной тематики.
Своё отношение к белгородской инициативе в интервью для портала «Православная книга России» высказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин.
«Любая дата, которая связана с книгой, её пропагандой, распространением культуры чтения, – полезная вещь. Да, у нас есть День славянской письменности и культуры (28 мая) в честь святых Кирилла и Мефодия, но нет ничего плохого приурочить ко всемирному дню книги акцию по популяризации православной книги. Инициатива, которая возникла в Белгородской области, видится очень правильной. Может быть, и в других регионах, в библиотеках будет уделяться больше внимания к православной книге, которая не должна превращаться в книгу для узкого круга читателей и распространяться только в храмах и специализированных магазинах, а должна, наконец, восприниматься всеми как часть национального книгоиздательского и книготоргового пространства. То есть быть представлена в наиболее известных книжных магазинах, во всех библиотеках – везде, где бытует книжная культура», – отметил протоиерей.