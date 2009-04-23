Протоиерей Всеволод Чаплин: Белгородскую инициативу по популяризации православной книги считаю правильной

«Любая дата, которая связана с книгой, её пропагандой, распространением культуры чтения, – полезная вещь. Да, у нас есть День славянской письменности и культуры (28 мая) в честь святых Кирилла и Мефодия, но нет ничего плохого приурочить ко всемирному дню книги акцию по популяризации православной книги. Инициатива, которая возникла в Белгородской области, видится очень правильной. Может быть, и в других регионах, в библиотеках будет уделяться больше внимания к православной книге, которая не должна превращаться в книгу для узкого круга читателей и распространяться только в храмах и специализированных магазинах, а должна, наконец, восприниматься всеми как часть национального книгоиздательского и книготоргового пространства. То есть быть представлена в наиболее известных книжных магазинах, во всех библиотеках – везде, где бытует книжная культура», – отметил протоиерей.