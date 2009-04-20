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Posted 20 апреля 2009,, 10:51

Published 20 апреля 2009,, 10:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Старооскольским бюджетникам заплатят за труд из кредитов

20 апреля 2009, 10:51
Власти Старооскольского городского округа намерены взять кредиты, чтобы рассчитаться с бюджетниками. На днях депутаты в рамках очередного собрания единогласно утвердили крупный заём средств.

Как сообщила газета «Новости Оскола» со ссылкой наслова начальника департамента финансов и бюджетной политики городского округаОльги Башкатовой, властям необходимы деньги, чтобы выплатить бюджетникам заработныеплаты за март и авансовые платежи за апрель. Требуемая сумма – 60 миллионоврублей. Выдать старооскольским властям кредит согласился местныйфилиал Сбербанка РФ по ставке 17 %.

Тем не менее, кроме выплаты зарплат власти обязаны рассчитатьсяза медикаменты, купленные для льготников, и за топливо, приобретённое дляавтопарка муниципальных учреждений. На оплату этих расходов (порядка 50миллионов рублей) кредит готов дать Белгородсоцбанк.

Помимо этого, около 14 миллионов рублей старооскольскимвластям удалось сэкономить, оптимизировав расходы.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Старый Оскол#Денис Объедкин#Кредит#Зарплата#Банк#Бюджетник
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