Старооскольским бюджетникам заплатят за труд из кредитов

Posted 20 апреля 2009,, 10:51
Published 20 апреля 2009,, 10:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщила газета «Новости Оскола» со ссылкой наслова начальника департамента финансов и бюджетной политики городского округаОльги Башкатовой, властям необходимы деньги, чтобы выплатить бюджетникам заработныеплаты за март и авансовые платежи за апрель. Требуемая сумма – 60 миллионоврублей. Выдать старооскольским властям кредит согласился местныйфилиал Сбербанка РФ по ставке 17 %.
Тем не менее, кроме выплаты зарплат власти обязаны рассчитатьсяза медикаменты, купленные для льготников, и за топливо, приобретённое дляавтопарка муниципальных учреждений. На оплату этих расходов (порядка 50миллионов рублей) кредит готов дать Белгородсоцбанк.
Помимо этого, около 14 миллионов рублей старооскольскимвластям удалось сэкономить, оптимизировав расходы.