Старооскольским бюджетникам заплатят за труд из кредитов

Тем не менее, кроме выплаты зарплат власти обязаны рассчитатьсяза медикаменты, купленные для льготников, и за топливо, приобретённое дляавтопарка муниципальных учреждений. На оплату этих расходов (порядка 50миллионов рублей) кредит готов дать Белгородсоцбанк.