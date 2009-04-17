Прокуратура Белгородской области: в сфере реализации нацпроекта «Развитие АПК» выявлено 386 нарушений

Posted 17 апреля 2009,, 08:52
Published 17 апреля 2009,, 08:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, повсеместно встречаются нарушения при ведении похозяйственных книг (Борисовский район, Старооскольский городской округ, Губкинский городской округ, Алексеевский, Прохоровский, Вейделевский и Корочанский районы).
Нередко граждане предоставляют фиктивные договоры для получения кредитов в банке для нужд личного подсобного хозяйства и последующего субсидирования процентных ставок за счёт средств бюджета. Так, председатель организации «Фермер» (Валуйский район) незаконно получил инвестиционный кредит в сумме шести миллионов рублей под обеспечение муниципальной гарантии. В результате этого муниципальному бюджету муниципального образования «Город Валуйки и Валуйский район» был нанесён ущерб в размере более четырёх миллионов рублей. Возбуждено 17 уголовных дел, два должностных лица (работники районной администрации) привлечены к дисциплинарной ответственности.