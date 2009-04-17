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Posted 17 апреля 2009,, 08:52

Published 17 апреля 2009,, 08:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Прокуратура Белгородской области: в сфере реализации нацпроекта «Развитие АПК» выявлено 386 нарушений

17 апреля 2009, 08:52
За первые три месяца этого года прокуратура Белгородской области выявила 386 нарушений в сфере реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Возбуждено 35 уголовных дел, один человек привлечён к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, повсеместно встречаются нарушения при ведении похозяйственных книг (Борисовский район, Старооскольский городской округ, Губкинский городской округ, Алексеевский, Прохоровский, Вейделевский и Корочанский районы).

Нередко граждане предоставляют фиктивные договоры для получения кредитов в банке для нужд личного подсобного хозяйства и последующего субсидирования процентных ставок за счёт средств бюджета. Так, председатель организации «Фермер» (Валуйский район) незаконно получил инвестиционный кредит в сумме шести миллионов рублей под обеспечение муниципальной гарантии. В результате этого муниципальному бюджету муниципального образования «Город Валуйки и Валуйский район» был нанесён ущерб в размере более четырёх миллионов рублей. Возбуждено 17 уголовных дел, два должностных лица (работники районной администрации) привлечены к дисциплинарной ответственности.

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