Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2009,, 14:51

Published 15 апреля 2009,, 14:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Впервые белгородские судебные приставы начали искать должников среди авиапассажиров

15 апреля 2009, 14:51
С 13 апреля судебные приставы-исполнители УФССП по Белгородской области проводят в белгородском аэропорту проверку авиапассажиров.

Сегодня, 15 апреля, в списках пассажиров, купивших билеты на рейс до Нового Уренгоя, судебные приставы обнаружили четырёх должников. Двое из них долг по транспортному налогу и госпошлине оплатили на месте, получив от приставов квитанцию об оплате. Ещё двое должников по кредитным и алиментным обязательствам дали письменные объяснения, почему они не погашают долги. Судебные приставы установили место работы должников, и теперь исполнительные документы будут направлены в Новый Уренгой в организации, где работают должники, для удержания долга из их заработной платы.

Многие белгородцы работают вахтовым методом в северных районах России, и таких должников судебным приставам сложно застать дома и выяснить их постоянное место работы, отмечает пресс-служба областного УФССП.

Подобная акция в Белгородской области теперь будет проводиться постоянно. Судебный пристав-исполнитель не только вправе установить временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации, но и может создать сложности в передвижении должника внутри страны.

Во время проверки граждан в аэропортах на предмет задолженностей приставы в счёт погашения долга могут описать и арестовать имущество, принадлежащее должнику, в том числе и авиабилет. В этом случае авиабилет сдаётся в кассу, а возвращённые деньги пойдут в счёт погашения долга.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Аэропорт#Задолженность#Уфссп#Должник#Авиабилет#Пристав-исполнитель
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18