Впервые белгородские судебные приставы начали искать должников среди авиапассажиров

Сегодня, 15 апреля, в списках пассажиров, купивших билеты на рейс до Нового Уренгоя, судебные приставы обнаружили четырёх должников. Двое из них долг по транспортному налогу и госпошлине оплатили на месте, получив от приставов квитанцию об оплате. Ещё двое должников по кредитным и алиментным обязательствам дали письменные объяснения, почему они не погашают долги. Судебные приставы установили место работы должников, и теперь исполнительные документы будут направлены в Новый Уренгой в организации, где работают должники, для удержания долга из их заработной платы.