Впервые белгородские судебные приставы начали искать должников среди авиапассажиров

Posted 15 апреля 2009,, 14:51
Published 15 апреля 2009,, 14:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сегодня, 15 апреля, в списках пассажиров, купивших билеты на рейс до Нового Уренгоя, судебные приставы обнаружили четырёх должников. Двое из них долг по транспортному налогу и госпошлине оплатили на месте, получив от приставов квитанцию об оплате. Ещё двое должников по кредитным и алиментным обязательствам дали письменные объяснения, почему они не погашают долги. Судебные приставы установили место работы должников, и теперь исполнительные документы будут направлены в Новый Уренгой в организации, где работают должники, для удержания долга из их заработной платы.
Многие белгородцы работают вахтовым методом в северных районах России, и таких должников судебным приставам сложно застать дома и выяснить их постоянное место работы, отмечает пресс-служба областного УФССП.
Подобная акция в Белгородской области теперь будет проводиться постоянно. Судебный пристав-исполнитель не только вправе установить временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации, но и может создать сложности в передвижении должника внутри страны.
Во время проверки граждан в аэропортах на предмет задолженностей приставы в счёт погашения долга могут описать и арестовать имущество, принадлежащее должнику, в том числе и авиабилет. В этом случае авиабилет сдаётся в кассу, а возвращённые деньги пойдут в счёт погашения долга.