Белгородчина получит субсидии на борьбу с наркоманией

Постановление вносит изменение в другое решение правительства (от 4 декабря 2007 года) о правилах предоставления в 2008–2009 годах за счёт средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, утверждённых указанным постановлением.