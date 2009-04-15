Белгородчина получит субсидии на борьбу с наркоманией

Posted 15 апреля 2009,, 07:35
Published 15 апреля 2009,, 07:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Постановление вносит изменение в другое решение правительства (от 4 декабря 2007 года) о правилах предоставления в 2008–2009 годах за счёт средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, утверждённых указанным постановлением.
В частности вводятся формулы, по которым будет рассчитываться объём субсидирования субъектов федерации, определены уровень софинансирования финансовых обязательств регионов и эффективность предоставления субсидии. Оценивать её будут по повышению оснащения центров реабилитации и коррекции несовершеннолетних, употребляющих наркотики.
Согласно постановлению, субсидии в 2009 году получат девять субъектов РФ. Помимо Белгородской это Калужская, Костромская, Магаданская, Орловская области, а также республики: Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Хакасия и Алтай.