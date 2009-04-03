Законодательство региона подвергнется экспертизе на коррупциогенность

Posted 3 апреля 2009,, 14:12
Published 3 апреля 2009,, 14:12
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В начале этого года антикоррупционный закон был принят на федеральном уровне, а в июле 2008 г. постановление об антикоррупционных мерах было подписано губернатором области. Михаил Зюлин привёл сегодня высказывание Евгения Савченко, сравнившим коррупцию с «мародёрством во время войны».
При губернаторе области был создан Совет по противодействию коррупции. На своём заседании 23 марта этого года члены Совета определили четыре коррупционно-опасные зоны. Кроме того, по мнению главы региона, во всех органах власти необходимо регулярно проводить анонимное анкетирование среди граждан, которым оказываются услуги. Губернатор назвал такое исследование «общественным детектором лжи». Помимо этого, с июля 2008 года все принимаемые законы и постановления проходят экспертизу по 17 пунктам на коррупциогенность.
На сегодняшнем заседании Совета Общественной безопасности было высказано о намерениях провести подобную экспертизу всех законодательных и нормативных актов, действующих на территории Белгородской области. Этим займётся специальная комиссия, куда войдут и представители Общественной палаты региона.
Максим Алтухов