Законодательство региона подвергнется экспертизе на коррупциогенность

При губернаторе области был создан Совет по противодействию коррупции. На своём заседании 23 марта этого года члены Совета определили четыре коррупционно-опасные зоны. Кроме того, по мнению главы региона, во всех органах власти необходимо регулярно проводить анонимное анкетирование среди граждан, которым оказываются услуги. Губернатор назвал такое исследование «общественным детектором лжи». Помимо этого, с июля 2008 года все принимаемые законы и постановления проходят экспертизу по 17 пунктам на коррупциогенность.