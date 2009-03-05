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Posted 5 марта 2009,, 15:05

Published 5 марта 2009,, 15:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Виктор Богатырёв: Зарплату и премиальные в клубе платят вовремя

5 марта 2009, 15:05
В Высшей лиге чемпионата России по хоккею завершился регулярный этап. Сегодня стартуют матчи плей-офф. Однако, как показал опрос «Спорт-Экспресса», не все тренеры довольны нынешней системой проведения турнира.
Сюжет
Хоккей

Впервые команды были разбиты на три дивизиона: «Запад», «Центр» и «Восток». Мера, направленная на экономию финансовых ресурсов, устроила не всех. Корреспондент «Спорт-Экспресс» попытался выяснить, как чувствуют себя команды второго по значимости эшелона отечественного хоккея в условиях экономического кризиса.

На вопрос о структуре проведения чемпионата в Высшей лиге наставник ХК «Белгород» Виктор Богатырёв, ответил, что играть в двух дивизионах было лучше: «Хотелось бы уже встречаться и с другими командами».

Что касается финансов, отразилась ли непростая экономическая ситуация на команде, наставник белгородского клуба заявил: «Зарплату и премиальные получаем вовремя, сокращений нет. Как будет на следующий сезон – не знаю».

Напомним, что сегодня белгородский хоккейный клуб на выезде встретится со столичным «МХК Крылья Советов».

#Новости#Спорт#Хоккей#Хк белгород#Юля#Богатырев
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