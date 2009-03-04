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Posted 4 марта 2009,, 09:16

Published 4 марта 2009,, 09:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская областная программа «Русский язык» претерпит изменения

4 марта 2009, 09:16
В региональную программу, основной целью которой является сохранение культурного и научного наследия Белгородчины, внесены изменения. В частности, скорректирован перечень научно-исследовательских и образовательных мероприятий.

Изменения в целевую программу «Русский язык», рассчитанную до 2010 года, внесены постановлением правительства области. Скорректирован перечень научно-исследовательских и образовательных мероприятий программы. Контролировать их реализацию поручено Департаменту образования, культуры и молодёжной политики области. На осуществление программы планируется потратить свыше трёх миллионов рублей. Почти половина этих средств будет выделена из областного бюджета, сообщили в пресс-центре губернатора области.

Напомним, что областная программа была принята в 2006 году. Её основной целью является сохранение культурного и научного наследия Белгородчины, создание и освоение новых методов преподавания русского языка в школах, повышение грамотности населения и культуры владения русским языком. В результате реализации целевой программы ожидается повышение количества образовательных учреждений с этнокультурным компонентом, рост числа выпускников с высоким уровнем владения языком, увеличение объёма теле-радиопередач о русском языке и культуре России в целом.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Образование#Макроэкономика#Язык#Русский
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