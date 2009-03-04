Белгородская областная программа «Русский язык» претерпит изменения

Posted 4 марта 2009,, 09:16
Published 4 марта 2009,, 09:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Изменения в целевую программу «Русский язык», рассчитанную до 2010 года, внесены постановлением правительства области. Скорректирован перечень научно-исследовательских и образовательных мероприятий программы. Контролировать их реализацию поручено Департаменту образования, культуры и молодёжной политики области. На осуществление программы планируется потратить свыше трёх миллионов рублей. Почти половина этих средств будет выделена из областного бюджета, сообщили в пресс-центре губернатора области.
Напомним, что областная программа была принята в 2006 году. Её основной целью является сохранение культурного и научного наследия Белгородчины, создание и освоение новых методов преподавания русского языка в школах, повышение грамотности населения и культуры владения русским языком. В результате реализации целевой программы ожидается повышение количества образовательных учреждений с этнокультурным компонентом, рост числа выпускников с высоким уровнем владения языком, увеличение объёма теле-радиопередач о русском языке и культуре России в целом.