Белгородская областная программа «Русский язык» претерпит изменения

Напомним, что областная программа была принята в 2006 году. Её основной целью является сохранение культурного и научного наследия Белгородчины, создание и освоение новых методов преподавания русского языка в школах, повышение грамотности населения и культуры владения русским языком. В результате реализации целевой программы ожидается повышение количества образовательных учреждений с этнокультурным компонентом, рост числа выпускников с высоким уровнем владения языком, увеличение объёма теле-радиопередач о русском языке и культуре России в целом.