Белгородская область готова к открытию новых складов временного хранения в пунктах таможенного оформления

В настоящее время в регионе деятельности Белгородской таможни находятся 27 складов временного хранения. В прошлом году через таможню области оформились 1025 участников внешнеэкономической деятельности, 176 – представители других регионов, с начала этого года их уже 55. По прогнозам сотрудников Белгородской таможни, при перенесении пунктов оформления грузопоток увеличится в 2,5 – 3 раза. Однако участники совещания сошлись во мнении, что для расширения инфраструктуры, нужны более детальные, взвешенные данные.