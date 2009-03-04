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Posted 4 марта 2009,, 15:13

Published 4 марта 2009,, 15:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская область готова к открытию новых складов временного хранения в пунктах таможенного оформления

4 марта 2009, 15:13
Концепция таможенных органов предполагает перенос таможенного оформления из центральной части России в приграничные регионы. В их числе и Белгородская область, которая примет «новый» поток участников внешнеэкономической деятельности. Белгородская таможня в числе первых готовится к переходу к новому режиму работы. И чаще всего это касается готовности складов временного хранения. Именно эту проблему обсуждали сегодня представители региональной власти, Белгородской таможни и бизнесмены на совместном совещании.

Один из основных путей реализации Концепции – совершенствование технологий таможенного оформления товаров, строительство и совершенствование складов временного хранения (СВХ). Как отметил заместитель губернатора области Сергей Литвинов, область располагает некоторыми ресурсами для переноса таможенного оформления на нашу территорию. «Есть определённая база – помещения для складов временного хранения, но не все они соответствуют всем современным нормам и требованиям», – заявил Сергей Литвинов.

В настоящее время в регионе деятельности Белгородской таможни находятся 27 складов временного хранения. В прошлом году через таможню области оформились 1025 участников внешнеэкономической деятельности, 176 – представители других регионов, с начала этого года их уже 55. По прогнозам сотрудников Белгородской таможни, при перенесении пунктов оформления грузопоток увеличится в 2,5 – 3 раза. Однако участники совещания сошлись во мнении, что для расширения инфраструктуры, нужны более детальные, взвешенные данные.

В развитии на территории области таможенного оформления и «околотаможенной» сферы (магазины, пункты оказания услуг населению) региональные власти видят ещё один плюс – совершенствование социально-экономической сферы. «Это новые инвестиционные проекты и развитие бизнеса: будет привлечена новая рабочая сила, будут поступать дополнительные средства в бюджеты разного уровня», – отметил заместитель губернатора Белгородской области.

Начальник Белгородской таможни Анатолий Ушаков, обратил внимание на то, что к 1 июня региональные таможенные органы должны подать в управление ЦФО предложения по осуществлению концепции.

Анастасия Саенко

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