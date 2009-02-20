Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2009,, 12:04

Published 20 февраля 2009,, 12:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«ЭЛЬФ» дарит подарки за самые красивые глаза

20 февраля 2009, 12:04
Компания «ЭЛЬФ» объявляет о начале конкурса «За красивые глаза» для всех, желающих рассказать о красоте своих родных и друзей.

Ещё древние считали, что в глазах отражается душа человека, а красоту души словами не передать. Компания «Эльф» ждёт от всех фотографии людей с красивыми глазами. Присылать их необходимо на электронную почту 207702@elftv.ru , и они будут размещены на сайте «ЭЛЬФа».

По результатам голосования посетителей сайта будут награждены победители. Подарки ждут трёх обладателей самых красивых глаз, и тех, кто пришлёт их фотографии. Главный приз – цифровой фотоаппарат. Также запланировано 10 поощрительных призов. Конкурс продлится до 30 марта. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте компании «ЭЛЬФ» http://www.elftv.ru/ или по телефону диспетчерской службы (4722) 207-702.

#Новости#Город#Мария#Эльф-тв
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18