«ЭЛЬФ» дарит подарки за самые красивые глаза

Ещё древние считали, что в глазах отражается душа человека, а красоту души словами не передать. Компания «Эльф» ждёт от всех фотографии людей с красивыми глазами. Присылать их необходимо на электронную почту 207702@elftv.ru , и они будут размещены на сайте «ЭЛЬФа».