«ЭЛЬФ» дарит подарки за самые красивые глаза

Posted 20 февраля 2009,, 12:04
Published 20 февраля 2009,, 12:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Ещё древние считали, что в глазах отражается душа человека, а красоту души словами не передать. Компания «Эльф» ждёт от всех фотографии людей с красивыми глазами. Присылать их необходимо на электронную почту 207702@elftv.ru , и они будут размещены на сайте «ЭЛЬФа».
По результатам голосования посетителей сайта будут награждены победители. Подарки ждут трёх обладателей самых красивых глаз, и тех, кто пришлёт их фотографии. Главный приз – цифровой фотоаппарат. Также запланировано 10 поощрительных призов. Конкурс продлится до 30 марта. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте компании «ЭЛЬФ» http://www.elftv.ru/ или по телефону диспетчерской службы (4722) 207-702.