Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января 2009,, 07:07

Published 12 января 2009,, 07:07

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Субъекты РФ познакомятся с белгородским опытом по профилактике правонарушений

12 января 2009, 07:07
Правительственная комиссия отметила работу по профилактике правонарушений в Белгородской области.

В Москве по итогам заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений отмечен положительный опыт Белгородской области по реализации комплекса мер, направленных на профилактику правонарушений.

Как сообщает пресс-центр губернатора области, в нашем регионе принимается немало мер по усилению социальных гарантий сотрудников милиции общественной безопасности, учителей общеобразовательных школ. Реализован ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование профилактической деятельности. Обобщённые материалы работы белгородских органов власти члены комиссии решили направить в субъекты РФ для распространения опыта.

#Новости#Политика#Мария#Правонарушение#Милиция#Профилактика правонарушений
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18