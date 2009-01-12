Субъекты РФ познакомятся с белгородским опытом по профилактике правонарушений

Как сообщает пресс-центр губернатора области, в нашем регионе принимается немало мер по усилению социальных гарантий сотрудников милиции общественной безопасности, учителей общеобразовательных школ. Реализован ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование профилактической деятельности. Обобщённые материалы работы белгородских органов власти члены комиссии решили направить в субъекты РФ для распространения опыта.