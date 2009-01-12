Субъекты РФ познакомятся с белгородским опытом по профилактике правонарушений

Posted 12 января 2009,, 07:07
Published 12 января 2009,, 07:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Москве по итогам заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений отмечен положительный опыт Белгородской области по реализации комплекса мер, направленных на профилактику правонарушений.
Как сообщает пресс-центр губернатора области, в нашем регионе принимается немало мер по усилению социальных гарантий сотрудников милиции общественной безопасности, учителей общеобразовательных школ. Реализован ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование профилактической деятельности. Обобщённые материалы работы белгородских органов власти члены комиссии решили направить в субъекты РФ для распространения опыта.