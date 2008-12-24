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Posted 24 декабря 2008,, 13:35

Published 24 декабря 2008,, 13:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Продажи Лебединского ГОКа начали расти

24 декабря 2008, 13:35
Уже к 20 декабря объём отгруженной комбинатом продукции превысил показатель за весь ноябрь. До конца месяца прогнозируется 50%-ное увеличение продаж относительно прошлого месяца.

Как сообщает Финам.RU, Лебединский горно-обогатительный комбинат на сегодня является единственным в Европе производителем горячебрикетированного железа. Брикеты ЛГОКа с массовой долей железа более 90 % используются на многих сталеплавильных комбинатах мира наряду с металлургическим ломом, но не содержат вредных примесей цветных металлов, что позволяет использовать их для производства высококачественных марок стали.

После сложнейшего для комбината, равно как и для всего «Металлоинвеста», ноября в первые две декады декабря комбинат отправил потребителям 99 тысяч тонн брикетов, что больше отгрузки за полный ноябрь. Исходя из существующего уровня продаж, в декабре ЛГОК планирует увеличить отгрузку железорудных брикетов на 50 % к уровню ноября.

#Новости#Экономика#Металлоинвест#Мария#Лебединский#Гок#Металл#Железо#Сталь
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