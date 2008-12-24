Продажи Лебединского ГОКа начали расти

Posted 24 декабря 2008,, 13:35
Published 24 декабря 2008,, 13:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает Финам.RU, Лебединский горно-обогатительный комбинат на сегодня является единственным в Европе производителем горячебрикетированного железа. Брикеты ЛГОКа с массовой долей железа более 90 % используются на многих сталеплавильных комбинатах мира наряду с металлургическим ломом, но не содержат вредных примесей цветных металлов, что позволяет использовать их для производства высококачественных марок стали.
После сложнейшего для комбината, равно как и для всего «Металлоинвеста», ноября в первые две декады декабря комбинат отправил потребителям 99 тысяч тонн брикетов, что больше отгрузки за полный ноябрь. Исходя из существующего уровня продаж, в декабре ЛГОК планирует увеличить отгрузку железорудных брикетов на 50 % к уровню ноября.