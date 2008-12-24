Продажи Лебединского ГОКа начали расти

После сложнейшего для комбината, равно как и для всего «Металлоинвеста», ноября в первые две декады декабря комбинат отправил потребителям 99 тысяч тонн брикетов, что больше отгрузки за полный ноябрь. Исходя из существующего уровня продаж, в декабре ЛГОК планирует увеличить отгрузку железорудных брикетов на 50 % к уровню ноября.