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Posted 23 декабря 2008,, 15:55

Published 23 декабря 2008,, 15:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

К вечеру отопление в центре Белгорода будет восстановлено (информация обновлена)

23 декабря 2008, 15:55
Технологическое повреждение магистрального трубопровода на Народном бульваре найдено, сейчас идут ремонтные работы. К вечеру тепло в дома белгородцев обещают дать.
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ЖКХ

Об этом ИА «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе «Белгородской региональной генерации». Напомним, что сегодня без горячего водоснабжения и тепла оказались около 20 тысяч жителей областного центра. В пресс-службе уточнили, что технологическое повреждение трубопровода произошло в ночь с понедельника на вторник. Утром была прекращена подача горячей воды и отопления в 170 домах в центре Белгорода. Сейчас участок повреждения локализован, ремонтные работы практически завершены. В компании заверили, что в течение нескольких часов будет восстановлено теплоснабжение.

И как только что сообщила ИА «Бел.Ру» пресс-служба областного Управления МЧС, предполагаемое время окончания работ 20.00. На месте аварии работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Белгородской области и г. Белгорода. Задействовано шесть единиц техники и 32 человека. Развернут штаб по ликвидации аварии, который возглавляет первый заместитель мэра города Белгорода Василий Болтенков.

Фото предоставлено пресс-службой областного Управления МЧС

#Новости#Город#ЖКХ#Ремонт#Мария#Юля#Теплотрасса
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