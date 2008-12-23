К вечеру отопление в центре Белгорода будет восстановлено (информация обновлена)

Posted 23 декабря 2008,, 15:55
Published 23 декабря 2008,, 15:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Об этом ИА «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе «Белгородской региональной генерации». Напомним, что сегодня без горячего водоснабжения и тепла оказались около 20 тысяч жителей областного центра. В пресс-службе уточнили, что технологическое повреждение трубопровода произошло в ночь с понедельника на вторник. Утром была прекращена подача горячей воды и отопления в 170 домах в центре Белгорода. Сейчас участок повреждения локализован, ремонтные работы практически завершены. В компании заверили, что в течение нескольких часов будет восстановлено теплоснабжение.
И как только что сообщила ИА «Бел.Ру» пресс-служба областного Управления МЧС, предполагаемое время окончания работ 20.00. На месте аварии работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Белгородской области и г. Белгорода. Задействовано шесть единиц техники и 32 человека. Развернут штаб по ликвидации аварии, который возглавляет первый заместитель мэра города Белгорода Василий Болтенков.
Фото предоставлено пресс-службой областного Управления МЧС