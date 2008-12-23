К вечеру отопление в центре Белгорода будет восстановлено (информация обновлена)

Об этом ИА «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе «Белгородской региональной генерации». Напомним, что сегодня без горячего водоснабжения и тепла оказались около 20 тысяч жителей областного центра. В пресс-службе уточнили, что технологическое повреждение трубопровода произошло в ночь с понедельника на вторник. Утром была прекращена подача горячей воды и отопления в 170 домах в центре Белгорода. Сейчас участок повреждения локализован, ремонтные работы практически завершены. В компании заверили, что в течение нескольких часов будет восстановлено теплоснабжение.