Белгородская область названа экологически стабильным регионом России

Однако, по мнению президента «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, экологический прогноз на 2009 год неутешительный. «Экологический рейтинг России в целом будет снижаться. Если сейчас есть всего три десятка «условно-благополучных» регионов России, то к концу 2009 года их может не остаться ни одного», – заявил на пресс-конференции 22 декабря Андрей Нагибин.



Опасения руководства общественной организации имеют под собой основание. Так, загрязнение сельхозугодий в последнее время становится важной экологической проблемой. По данным отчёта Россельхозакадемии, посвящённого агроэкологическому состоянию земель, практически во всех промышленно развитых районах России отмечается загрязнение почв тяжёлыми металлами. Зоны, в которых содержание тяжёлых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий в десятки и сотни раз превышают ПДК, найдены в Белгородской, Кемеровской, Челябинской областях.