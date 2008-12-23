Белгородская область названа экологически стабильным регионом России

Posted 23 декабря 2008,, 06:27
Published 23 декабря 2008,, 06:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Экологический рейтинг 83 регионов РФ «Зелёный патруль» составляет, опираясь на данные трёх основных сфер мониторинга. В состав итогового сводного индекса входят природоохранный индекс (основными индикаторами являются атмосфера, воздух, вода, водные ресурсы, почва, земельные ресурсы, биоресурсы и биоразнообразие), промышленно-экологический индекс (индикаторы – промышленная среда, продукция и услуги, ТБО и промышленные отходы, ответственность бизнеса, наука и технологии) и социально-экологический индекс (индикаторы – среда обитания, закон и власть, культура и образование, информационно-психологический климат, гражданское общество).
Ни по природоохранному, ни по промышленно-экологическому индексам Белгородская область не вошла в пятёрку лучших субъектов РФ. Зато в рейтинге социально-экологического индекса регион возглавил пятёрку лучших субъектов Федерации. По мнению «Зелёного патруля», в Белгородской области лучшие культура, образование, среда обитания, информационно-психологический климат, закон и власть. Видимо поэтому экологической персоной года общественная организация объявила губернатора Белгородской области Евгения Савченко. А самым позитивным объектом социально-экологической сферы признала город Белгород.
Однако, по мнению президента «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, экологический прогноз на 2009 год неутешительный. «Экологический рейтинг России в целом будет снижаться. Если сейчас есть всего три десятка «условно-благополучных» регионов России, то к концу 2009 года их может не остаться ни одного», – заявил на пресс-конференции 22 декабря Андрей Нагибин.
Опасения руководства общественной организации имеют под собой основание. Так, загрязнение сельхозугодий в последнее время становится важной экологической проблемой. По данным отчёта Россельхозакадемии, посвящённого агроэкологическому состоянию земель, практически во всех промышленно развитых районах России отмечается загрязнение почв тяжёлыми металлами. Зоны, в которых содержание тяжёлых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий в десятки и сотни раз превышают ПДК, найдены в Белгородской, Кемеровской, Челябинской областях.