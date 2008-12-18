В Белгороде вывели на чистую воду подпольное казино

Posted 18 декабря 2008,, 08:45
Published 18 декабря 2008,, 08:45
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Год назад покер в России признали официальным видом спорта. Почти сразу же появились многочисленные заведения, замаскированные под спортивные клубы любителей этого вида карточной игры. Таким образом игорные заведения, лишившиеся из-за госполитики огромного дохода, решили возобновить свою деятельность.
Игорному заведению в Белгороде долго проработать не удалось. Сотрудники областного УБЭП вычислили казино, которому удалось получить в столице лицензию как спортивному клубу. Правда, ни о каком спорте речь не шла. В ведении «спортклуба» остались азартные игры, касса с 7 млн рублей и «чёрная» бухгалтерия.
Как сообщает пресс-служба областного УВД, в отношении устроителей казино, хорошо знавших федеральное и областное законодательство, согласно которому азартные игры в регионе запрещены, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».