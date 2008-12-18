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Posted 18 декабря 2008,, 08:45

Published 18 декабря 2008,, 08:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде вывели на чистую воду подпольное казино

18 декабря 2008, 08:45
Сотрудники оперативно-розыскной части УБЭП УВД по Белгородской области ликвидировали подпольное казино, работавшее под вывеской клуба спортивного покера.

Год назад покер в России признали официальным видом спорта. Почти сразу же появились многочисленные заведения, замаскированные под спортивные клубы любителей этого вида карточной игры. Таким образом игорные заведения, лишившиеся из-за госполитики огромного дохода, решили возобновить свою деятельность.

Игорному заведению в Белгороде долго проработать не удалось. Сотрудники областного УБЭП вычислили казино, которому удалось получить в столице лицензию как спортивному клубу. Правда, ни о каком спорте речь не шла. В ведении «спортклуба» остались азартные игры, касса с 7 млн рублей и «чёрная» бухгалтерия.

Как сообщает пресс-служба областного УВД, в отношении устроителей казино, хорошо знавших федеральное и областное законодательство, согласно которому азартные игры в регионе запрещены, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

#Новости#Происшествия#Казино#Мария#Покер#Милиция#Убэп
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