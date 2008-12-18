В Белгороде вывели на чистую воду подпольное казино

Игорному заведению в Белгороде долго проработать не удалось. Сотрудники областного УБЭП вычислили казино, которому удалось получить в столице лицензию как спортивному клубу. Правда, ни о каком спорте речь не шла. В ведении «спортклуба» остались азартные игры, касса с 7 млн рублей и «чёрная» бухгалтерия.