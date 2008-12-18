Белгородцы увидят в магазинах настоящее молоко

Posted 18 декабря 2008,, 12:25
Published 18 декабря 2008,, 12:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает областное Управление Роспотребнадзора, целью нового технического регламента является защита жизни и здоровья граждан, а также предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей, и обеспечение достоверности информации о наименовании, составе и потребительских свойствах молока и молочной продукции.
Теперь называться молоком может только продукт, полученный от животных (натуральный молочный продукт). Вся остальная продукция (в т.ч. из сухого молока) будет носить другие наименования (молочный напиток, составной молочный и молокосодержащий продукты).
На этикетках и упаковках должны появиться подробные данные о товаре. Это и вид молока по термообработке (пастеризованное, топлёное), степень жирности. Также покупатель должен быть проинформирован о наименовании продукта переработки молока, значении массы нетто или объёма, составе, пищевой ценности, дате производства, сроке годности или хранения, условиях хранения, наименовании документа, в соответствии с которым произведён продукт, и даже о наличии компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (в случае их наличия более чем 0,9 %).
Если разместить все данные на упаковке не удаётся, то к товару должен прилагаться листок-вкладыш, а в некоторых случаях и самих продавцов обяжут в устной форме рассказать потребителю об особенностях продукта.
По мнению экспертов, техрегламент существенно не изменит цены на продукцию. Хотя небольшой рост цен на натуральное молоко неизбежен, в то время как цены на молокосодержащую продукцию, где доля молока менее 50%, будут снижаться.
Как сказал глава «Русских ферм» (в Белгородской области у компании самый большой молочно-товарный комплекс на 5000 голов) Андрей Даниленко, «повышения цен на молочную продукцию российский потребитель не увидит: они должны быть снижены на продукцию, которая не будет соответствовать установленным в регламенте нормам».
Уход с рынка производителей «неправильного» молока может благоприятно сказаться на белгородских производителях здорового напитка. Многие крупные торговые сети частенько отказывались от сотрудничества с местными производителями, предпочитая закупать товар из сухого молока по куда более дешёвым ценам, а ценник в итоге на такую продукцию был вполне сопоставим с настоящим молоком.
В связи с переходом на новый техрегламент производителям молока дали время на замену старых этикеток на новые, причём без взимания пока штрафов. Отдельные товаропроизводители уже готовы выставить на прилавки продукцию с новой маркировкой, однако у некоторых молочных продуктов срок годности составляет полгода. Поэтому Роспотребнадзор пока не будет требовать, чтобы такие продукты были сняты с полок немедленно.
В то же время, по информации областного Управления Роспотребнадзора, молоко и молочная продукция, выпущенные уже после 17 декабря 2008 года, подлежат обязательному подтверждению соответствия в порядке, установленном новым законом. А с 29 декабря 2008 года не допускается к выпуску в обращение и масложировая продукция, изготовленная или импортированная без соответствия требованиям нового технического регламента.