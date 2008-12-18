Белгородцы увидят в магазинах настоящее молоко

На этикетках и упаковках должны появиться подробные данные о товаре. Это и вид молока по термообработке (пастеризованное, топлёное), степень жирности. Также покупатель должен быть проинформирован о наименовании продукта переработки молока, значении массы нетто или объёма, составе, пищевой ценности, дате производства, сроке годности или хранения, условиях хранения, наименовании документа, в соответствии с которым произведён продукт, и даже о наличии компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (в случае их наличия более чем 0,9 %).