Прокуратура Белгородской области: Фактов принуждения к расторжению трудовых договоров по собственному желанию в ЗАО «Осколцемент» не установлено

Posted 16 декабря 2008,, 09:55
Published 16 декабря 2008,, 09:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Поводом для проверки послужило обращение рабочих Старооскольского цементного завода к премьер-министру Владимиру Путину, прозвучавшее в прямом эфире 4 декабря 2008 года.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе опроса бывших работников предприятия фактов принуждения к расторжению трудовых договоров по собственному желанию не установлено.
Вместе с тем во время проверки обнаружены другие нарушения трудового законодательства. В соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса РФ с приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. Однако не во всех случаях работодатель знакомил работников с приказами об увольнении. В нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 года, в книге движения трудовых книжек регистрировались не все трудовые книжки работников, и не всегда они выдавались в день увольнения. Расчёт с уволенными работниками в нарушение ст.ст. 84.1, 140 Трудового кодекса РФ производился не всегда своевременно в день увольнения. В ЗАО «Осколцемент» ведётся суммированный учёт рабочего времени. Однако в нарушение требований действующего законодательства ведение такого учёта не было установлено правилами внутреннего трудового распорядка.
Старооскольский городской прокурор в целях устранения выявленных нарушений внёс представление генеральному директору предприятия, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В отношении юридического лица ЗАО «Осколцемент» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Гострудинспекцию по области.
В настоящее время аудиторы проводят анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Осколцемент» в 2008 году. После этого будет сопоставлена динамика сокращения списочной численности работников предприятия с динамикой снижения объёмов производства и доходности предприятия.