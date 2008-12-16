Прокуратура Белгородской области: Фактов принуждения к расторжению трудовых договоров по собственному желанию в ЗАО «Осколцемент» не установлено

Вместе с тем во время проверки обнаружены другие нарушения трудового законодательства. В соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса РФ с приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. Однако не во всех случаях работодатель знакомил работников с приказами об увольнении. В нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 года, в книге движения трудовых книжек регистрировались не все трудовые книжки работников, и не всегда они выдавались в день увольнения. Расчёт с уволенными работниками в нарушение ст.ст. 84.1, 140 Трудового кодекса РФ производился не всегда своевременно в день увольнения. В ЗАО «Осколцемент» ведётся суммированный учёт рабочего времени. Однако в нарушение требований действующего законодательства ведение такого учёта не было установлено правилами внутреннего трудового распорядка.