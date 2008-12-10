Руководство области озаботилось отдыхом детей на зимних каникулах

Губернатор области Евгений Савченко утвердил постановление о проведении в регионе операции «Каникулы», которая будет проходить с 26 декабря 2008 года по 15 января 2009-го. Мероприятие задумано для того, чтобы предупредить негативные явления в подростковой среде в период зимних каникул.