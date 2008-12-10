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Posted 10 декабря 2008,, 12:36

Published 10 декабря 2008,, 12:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Руководство области озаботилось отдыхом детей на зимних каникулах

10 декабря 2008, 12:36
26 декабря в Белгородской области стартует межведомственная профилактическая операция «Каникулы».

Губернатор области Евгений Савченко утвердил постановление о проведении в регионе операции «Каникулы», которая будет проходить с 26 декабря 2008 года по 15 января 2009-го. Мероприятие задумано для того, чтобы предупредить негативные явления в подростковой среде в период зимних каникул.

Главам местного самоуправления районов и городских округов рекомендуется создать условия для полноценного отдыха детей и организовать молодёжные акции. Как сообщает пресс-центр губернатора области, особое внимание требуется уделить несовершеннолетним, которые нуждаются в педагогическом внимании и социальном контроле.

Ответственными за организацию и проведение операции на территории области считаются представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе области.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Подросток#Зимние каникулы
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