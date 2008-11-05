Испанские мотивы в белгородском автосалоне

В торжественной обстановке глава «Империи Мотор Рус» вручил руководству ООО «Скорость» сертификат, подтверждающий эксклюзивные права и дилерское соглашение между партнёрами. Со своей стороны глава белгородской компании, входящей в группу компаний Car Life Company, Александр Русанов заверил всех, что приложит все усилия, чтобы сделать процесс приобретения и обслуживания автомобиля максимально удобным. Собравшиеся на его открытии гости согласились – белгородцы любят скорость и комфорт. А значит, есть в их сердце место для настоящего испанского автомобиля SEAT.