Испанские мотивы в белгородском автосалоне

Posted 5 ноября 2008,, 07:40
Published 5 ноября 2008,, 07:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Под звуки знойного фламенко первые посетители автосалона познакомились с представленным модельным рядом испанского автомобиля. В день своего открытия SEAT создал в стенах автосалона настоящий испанский праздник. Все желающие смогли пройти мастер-класс по танцам. Разучив зажигательную латиноамериканскую сальсу, гости праздника отметили, что так же ярко и дерзко выглядят и представленные автомобили.
Автомобиль SEAT – это немецкое качество и испанский темперамент. У каждой модели свой характер и, по словам и.о. генерального директора «Империя Мотор Рус» Константина Строгова – эксклюзивного импортёра марки SEAT в Россию, именно машина должна воодушевлять своего водителя.
В открывшемся по адресу: ул. Шоссейная, д. 28 «а» салоне, принадлежащем ООО «Скорость», клиенты могут познакомиться со всем модельным рядом. Автомобили, представленные в салоне, имеют различную комплектацию и цветовую гамму. Также автосалон даёт возможность провести тест-драйв. Одновременно с этим здесь представлен полный спектр услуг в области продаж и сервисное обслуживание. Также SEAT предусмотрел гибкие схемы по страхованию и кредитованию покупки.
В торжественной обстановке глава «Империи Мотор Рус» вручил руководству ООО «Скорость» сертификат, подтверждающий эксклюзивные права и дилерское соглашение между партнёрами. Со своей стороны глава белгородской компании, входящей в группу компаний Car Life Company, Александр Русанов заверил всех, что приложит все усилия, чтобы сделать процесс приобретения и обслуживания автомобиля максимально удобным. Собравшиеся на его открытии гости согласились – белгородцы любят скорость и комфорт. А значит, есть в их сердце место для настоящего испанского автомобиля SEAT.
Марка SEAT входит в Audi Brand Group автоконцерна Volkswagen. Текущая линейка автомобилей постоянно включает в себя популярные модели Ibiza, Cordona, Leon, а также просторный семейный автомобиль Altea XL.
Александр Пыж