Белгородские рыбаки привезли с Липецкого водоёма серебряную медаль

Posted 29 июля 2008,, 06:30
Published 29 июля 2008,, 06:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает портал gorod48, спортсмены с частично потерянным зрением ловили рыбу на поплавочную удочку, а незрячие на спиннинг, оснащённый колокольчиком или на «резинку». Поклёв определялся на ощупь или по звуку.
По итогам соревнований, первое место досталось хозяевам рыбалки – сборной Липецка, а вторую строчку пьедестала почёта заняла сборная белгородских рыбаков. Замкнули тройку призёров спортсмены из Рязани.