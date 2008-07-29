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Posted 29 июля 2008,, 06:30

Published 29 июля 2008,, 06:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские рыбаки привезли с Липецкого водоёма серебряную медаль

29 июля 2008, 06:30
В селе Локтево Липецкой области завершился Открытый межрегиональный чемпионат по летней рыбалке среди инвалидов по зрению. В соревнованиях участвовали рыбаки из Белгорода, Липецка, Рязани, Тулы, Астрахани, Рязани, Твери и Тамбова.

Как сообщает портал gorod48, спортсмены с частично потерянным зрением ловили рыбу на поплавочную удочку, а незрячие на спиннинг, оснащённый колокольчиком или на «резинку». Поклёв определялся на ощупь или по звуку.

По итогам соревнований, первое место досталось хозяевам рыбалки – сборной Липецка, а вторую строчку пьедестала почёта заняла сборная белгородских рыбаков. Замкнули тройку призёров спортсмены из Рязани.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Рыбалка#Рыбак#Ловля#Клёв#Незрячий
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