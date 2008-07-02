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Posted 2 июля 2008,, 12:42

Published 2 июля 2008,, 12:42

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Фёдор Емельяненко организует турнир в Грозном

2 июля 2008, 12:42
Четырёхкратный чемпион мира по боям без правил посетил чеченскую столицу, где встретился с представителями республиканского спорта

В Грозный Фёдор прибыл вместе со своим тренером Владимиром Вороновым. Спортсмены и многочисленные члены Правительства Чеченской республики, главы местных федераций боевых искусств обсудили организационные вопросы по созданию в Грозном представительного бойцовского турнира, – сообщает портал Грозный-Информ.

Турнир, организуемый Ф. Емельяненко, уже получил поддержку главы Чеченской республики и местного правительства. Ожидается, что соревнования по боям без правил с участием смешанных стилей посетят 20 профессиональных спортсменов. Проведение турнира предварительно намечено на октябрь.

Встречу с участием белгородского файтера посетил и Президент Чечни Рамзан Кадыров, который выступил с докладом о развитии и достижениях республиканского спорта.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Емельяненко#Турнир#Чечня#Грозный#Бой без правил
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