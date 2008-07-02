Фёдор Емельяненко организует турнир в Грозном

Турнир, организуемый Ф. Емельяненко, уже получил поддержку главы Чеченской республики и местного правительства. Ожидается, что соревнования по боям без правил с участием смешанных стилей посетят 20 профессиональных спортсменов. Проведение турнира предварительно намечено на октябрь.