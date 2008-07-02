Фёдор Емельяненко организует турнир в Грозном

Posted 2 июля 2008,, 12:42
Published 2 июля 2008,, 12:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Грозный Фёдор прибыл вместе со своим тренером Владимиром Вороновым. Спортсмены и многочисленные члены Правительства Чеченской республики, главы местных федераций боевых искусств обсудили организационные вопросы по созданию в Грозном представительного бойцовского турнира, – сообщает портал Грозный-Информ.
Турнир, организуемый Ф. Емельяненко, уже получил поддержку главы Чеченской республики и местного правительства. Ожидается, что соревнования по боям без правил с участием смешанных стилей посетят 20 профессиональных спортсменов. Проведение турнира предварительно намечено на октябрь.
Встречу с участием белгородского файтера посетил и Президент Чечни Рамзан Кадыров, который выступил с докладом о развитии и достижениях республиканского спорта.