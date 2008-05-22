Газетный спор разрешился

Прения начались с того момента, как в апреле прошлого года большинство сотрудников городской газеты «Оскольский курьер» подали заявление на увольнение. Через некоторое время они открыли собственную газету «Старооскольский курьер». Внешне эта газета практически не отличалась от той, которую эти же люди выпускали ранее. Логотип нового издания один в один повторял уже известный.