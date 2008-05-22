Газетный спор разрешился

Posted 22 мая 2008,, 10:36
Published 22 мая 2008,, 10:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Прения начались с того момента, как в апреле прошлого года большинство сотрудников городской газеты «Оскольский курьер» подали заявление на увольнение. Через некоторое время они открыли собственную газету «Старооскольский курьер». Внешне эта газета практически не отличалась от той, которую эти же люди выпускали ранее. Логотип нового издания один в один повторял уже известный.
Почти целый год в Старом Осколе выходили две газеты практически с одинаковыми названиями и логотипом.
Это и стало причиной судебного разбирательства между учредителями ООО «Оскол-Медиа» и нового издания ООО «Курьер». Первые пытались доказать, что бывшие корреспонденты нарушают закон «О конкуренции». Федеральная антимонопольная служба встала на сторону истца и обязала ООО «Курьер» выплатить сумму, которая равна доходу, полученному «Старооскольским курьером» за время неправомерного использования логотипа. Это решение оставил в силе и областной арбитраж.
Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа поставил точку в затянувшемся споре двух газет-близнецов. Решение было вынесено в пользу издания, появившегося позже: ООО «Курьер» смогло предоставить суду документы, подтверждающие право на использование логотипа. А вот в ООО «Оскол-Медиа» товарный знак, как оказалось, никто и никогда не регистрировал.
Как прокомментировала директор, ведущий юрист Чернозёмного Центра защиты прав СМИ Галина Арапова корреспонденту «Российской газеты», единственным критерием правомерности использования логотипа является его регистрация в качестве товарного знака. Поэтому, в данном случае, тот, кто успел сделать это первым, и является правообладателем.