Степень социальной эффективности белгородских предприятий отметили на федеральном уровне

Posted 22 февраля 2008,, 10:56
Published 22 февраля 2008,, 10:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Дипломами Организационного комитета за победу в различных номинациях были награждены более 280 предприятий, организаций и акционерных обществ. Грамотами Конкурсной комиссии за участие было отмечено более 580 предприятий и организаций.
В номинации «Ресурсосбережение и экология» II место было присуждено ОАО «Комбинат КМАруда» (г. Губкин). Среди отраслевых номинаций, ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» получил звание «Организация высокой социальной эффективности – 2007 в металлургической промышленности». Кроме того, лауреатом
в отраслевой номинации «Энергетика» стало ОАО «Белгородэнерго».
Лучшим в организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников признан Белгородский государственный университет. БелГУ третий раз подряд вошел в число победителей. По словам ректора БелГУ Леонида Дятченко, высокий уровень социальной защищенности студентов и сотрудников является приоритетным направлением университетской политики.
В VII Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» приняло участие 910 организаций из 77 регионов Российской Федерации, представляющие 42 отрасли экономики, сообщает официальный сайт конкурса.