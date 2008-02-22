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Posted 22 февраля 2008,, 10:56

Published 22 февраля 2008,, 10:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Степень социальной эффективности белгородских предприятий отметили на федеральном уровне

22 февраля 2008, 10:56
12 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей VII Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Дипломами Организационного комитета за победу в различных номинациях были награждены более 280 предприятий, организаций и акционерных обществ. Грамотами Конкурсной комиссии за участие было отмечено более 580 предприятий и организаций.

В номинации «Ресурсосбережение и экология» II место было присуждено ОАО «Комбинат КМАруда» (г. Губкин). Среди отраслевых номинаций, ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» получил звание «Организация высокой социальной эффективности – 2007 в металлургической промышленности». Кроме того, лауреатом

в отраслевой номинации «Энергетика» стало ОАО «Белгородэнерго».

Лучшим в организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников признан Белгородский государственный университет. БелГУ третий раз подряд вошел в число победителей. По словам ректора БелГУ Леонида Дятченко, высокий уровень социальной защищенности студентов и сотрудников является приоритетным направлением университетской политики.

В VII Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» приняло участие 910 организаций из 77 регионов Российской Федерации, представляющие 42 отрасли экономики, сообщает официальный сайт конкурса.

#Новости#Политика#БелГУ#Белгородэнерго#Мария#Социальная эффективность
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