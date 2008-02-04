В области действуют 29 общественных приёмных кандидата в Президенты РФ Д.А. Медведева

Выступавшие на открытии подчеркнули эффективность работы с избирателями общественных приёмных, приводя пример предвыборной кампании к выборам 2 декабря прошлого года. Так, Олег Полухин заметил, что в общественные приёмные кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» за ноябрь 2007 года обратились около 10 000 человек, а в Центральную приёмную в Белгороде – более 1 000. По словам Георгия Голикова, только ему лично было передано более 400 наказов избирателей, в основном, посвящённых повышению уровня жизни, борьбе с бедностью.