В области действуют 29 общественных приёмных кандидата в Президенты РФ Д.А. Медведева

Posted 4 февраля 2008, 08:21
Published 4 февраля 2008, 08:21
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В церемонии открытия приняли участие: уполномоченный представитель кандидата на должность Президента РФ Д.А. Медведева Олег Полухин, депутат Госдумы Георгий Голиков, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы, секретарь Политсовета регионального отделения «Единой России» Иван Кулабухов и другие политические и общественные деятели.
Выступавшие на открытии подчеркнули эффективность работы с избирателями общественных приёмных, приводя пример предвыборной кампании к выборам 2 декабря прошлого года. Так, Олег Полухин заметил, что в общественные приёмные кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» за ноябрь 2007 года обратились около 10 000 человек, а в Центральную приёмную в Белгороде – более 1 000. По словам Георгия Голикова, только ему лично было передано более 400 наказов избирателей, в основном, посвящённых повышению уровня жизни, борьбе с бедностью.
В 29-ти общественных приёмных, открытых с февраля во всех районах области, вести приём станут депутаты различных уровней, будут приниматься не только наказы и пожелания избирателей, но и проводиться «консультативные дни» с приглашением специалистов различных направлений. Все приёмные кандидата на должность Президента РФ Д.А. Медведева работают с 9:00 до 19:00, выходной – воскресенье.