В области появился родник Иоанна Крестителя

Posted 21 января 2008,, 10:07
Published 21 января 2008,, 10:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Ещё в середине прошлого века на месте родника протекал ручей, а вода в нём была ледяной даже в самую жаркую погоду. Как известно, качество подземной воды, содержащейся в родниках, гораздо выше, чем поверхностной. В ней собран как раз тот набор микроэлементов, который так необходим организму человека. Результаты анализов воды в роднике Иоанна Крестителя показали, что она экологически чистая и полезная, соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам.
Во время праздника Крещения, родник пережил второе рождение благодаря действующей с 2005 года районной целевой программе «Чистая вода – залог здоровья». Над родником, к которому проложена дорога и установлен мостик, возвели навес из металлочерепицы, увенчанный величественным крестом. Для желающих окунуться в целебную воду построена купель с удобной раздевалкой. Оборудовано ночное освещение. Весной здесь планируется посадить молоденькие ёлочки, разбить цветники, поставить скамейки для отдыха.
Вступительное приветственное слово на церемонии открытия родника было предоставлено главе местного самоуправления Грайворонского района А. Головину. Также перед собравшимися выступил член Союза писателей России, главный редактор «Исторической газеты» О. Кирилов.
Здесь же состоялось вручение почётных грамот от администрации района «За большой вклад в реализацию районной программы «Чистая вода – залог здоровья». А кульминационным моментом праздника стал чин освящения родника, сообщает сайт администрации Грайворонского района.