В области появился родник Иоанна Крестителя

Ещё в середине прошлого века на месте родника протекал ручей, а вода в нём была ледяной даже в самую жаркую погоду. Как известно, качество подземной воды, содержащейся в родниках, гораздо выше, чем поверхностной. В ней собран как раз тот набор микроэлементов, который так необходим организму человека. Результаты анализов воды в роднике Иоанна Крестителя показали, что она экологически чистая и полезная, соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам.