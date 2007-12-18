«Ведрусский посох» достался незрячей поэтессе

Posted 18 декабря 2007,, 10:58
Published 18 декабря 2007,, 10:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Статус межрегионального фестиваль приобрёл благодаря воронежской поэтессе Галине Черенковой. Она единственная участница из другой области. Помимо оскольских творцов, в состав жюри вошли трое москвичей: поэт и музыкант Алексей Ведаков, профессор истории Олег Кузнецов и художник-график, философ Александр Лаврухин.
В 11 тематических номинациях выступили 50 участников. В очередной раз своим точным словом всех поразил губкинец, лауреат ряда поэтических конкурсов, обладатель приза прошлого года Сергей Посохов. Стихи Елены Скрынниковой поразили всех лиричностью.
Пока жюри подводило итог творческой схватки, на сцене в показательном поединке скрестили мечи отец и сын Игумновы. Они продемонстрировали силу воинского духа славянина. Кстати, Юрий Игумнов принял участие и в творческом состязании. Он выступил с песней в номинации «Поющий посох». И в итоге стал обладателем главного приза. Но свою награду победитель посчитал незаслуженной и отдал её незрячей поэтессе Елене Скрынниковой из Старого Оскола.
Всего лауреатами «Ведрусского посоха» стали десять поэтов и музыкантов. Им вручили подарки и глиняные медальоны, изготовленные старооскольским «Домом ремёсел», сообщает сайт Старого Оскола.