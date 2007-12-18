«Ведрусский посох» достался незрячей поэтессе

Пока жюри подводило итог творческой схватки, на сцене в показательном поединке скрестили мечи отец и сын Игумновы. Они продемонстрировали силу воинского духа славянина. Кстати, Юрий Игумнов принял участие и в творческом состязании. Он выступил с песней в номинации «Поющий посох». И в итоге стал обладателем главного приза. Но свою награду победитель посчитал незаслуженной и отдал её незрячей поэтессе Елене Скрынниковой из Старого Оскола.