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Posted 10 декабря 2007,, 11:36

Published 10 декабря 2007,, 11:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

С наступающим Новым Годом!

10 декабря 2007, 11:36
Такую тему выбрали участники школы бизнеса для итоговой деловой игры. 6 декабря завершились занятия, проводимые для учащихся старших классов МОУ «Гимназия № 1» и МОУ «Лицей №9» города Белгорода.

В течение двух недель школьники изучали «Основы предпринимательской деятельности» под руководством преподавателей Института государственного и муниципального управления БелГУ.

Завершающим этапом обучения стала деловая игра. Были созданы фирмы ОАО «Cover company» и ЗАО «Конфетти production», выпускающие новогоднюю продукцию. Фантазия ребят не знала границ: они выпустили конверты с новогодней символикой и конфетти.

Ученики школы бизнеса, используя полученные знания, старались организовать свою деятельность, начиная от распределения должностных обязанностей заканчивая проведением рекламной компании и реализации продукции. И пусть результат оказался не столь прибыльным, как им хотелось, но главным итогом явилось проявление сплочённости, реализация на практике полученных знаний по экономике, ораторскому искусству и определение выбора будущей профессии в дальнейшем пути своего обучения.

Завершилась деловая игра вручением сертификатов о прохождении курсов «Основы предпринимательской деятельности», сообщает сайт БелГУ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Новый год#Деловая игра#Школа бизнеса
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