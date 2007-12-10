С наступающим Новым Годом!

Ученики школы бизнеса, используя полученные знания, старались организовать свою деятельность, начиная от распределения должностных обязанностей заканчивая проведением рекламной компании и реализации продукции. И пусть результат оказался не столь прибыльным, как им хотелось, но главным итогом явилось проявление сплочённости, реализация на практике полученных знаний по экономике, ораторскому искусству и определение выбора будущей профессии в дальнейшем пути своего обучения.