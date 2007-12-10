С наступающим Новым Годом!

Posted 10 декабря 2007,, 11:36
Published 10 декабря 2007,, 11:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В течение двух недель школьники изучали «Основы предпринимательской деятельности» под руководством преподавателей Института государственного и муниципального управления БелГУ.
Завершающим этапом обучения стала деловая игра. Были созданы фирмы ОАО «Cover company» и ЗАО «Конфетти production», выпускающие новогоднюю продукцию. Фантазия ребят не знала границ: они выпустили конверты с новогодней символикой и конфетти.
Ученики школы бизнеса, используя полученные знания, старались организовать свою деятельность, начиная от распределения должностных обязанностей заканчивая проведением рекламной компании и реализации продукции. И пусть результат оказался не столь прибыльным, как им хотелось, но главным итогом явилось проявление сплочённости, реализация на практике полученных знаний по экономике, ораторскому искусству и определение выбора будущей профессии в дальнейшем пути своего обучения.
Завершилась деловая игра вручением сертификатов о прохождении курсов «Основы предпринимательской деятельности», сообщает сайт БелГУ.