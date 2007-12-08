Белгородец стал победителем конкурса имени Рахманинова в Великом Новгороде

Первый всероссийский конкурс исполнителей имени Сергея Рахманинова состоялся в Великом Новгороде в 1983 году и с тех пор, как правило, проводится один раз в два года. По словам организаторов, новгородские конкурсы выявляют новые имена молодых талантливых исполнителей и служат распространению в России музыки композиторов, чьи жизнь и творчество были связаны с новгородской землей.