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Posted 8 декабря 2007,, 07:05

Published 8 декабря 2007,, 07:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородец стал победителем конкурса имени Рахманинова в Великом Новгороде

8 декабря 2007, 07:05
Юные исполнители из Белгородской, Новгородской и Калининградской областей РФ победили на восьмом всероссийском конкурсе имени Сергея Рахманинова в Великом Новгороде.

Торжественное закрытие конкурса и награждение его победителей денежными премиями и ценными подарками состоялись 6 декабря вечером в Новгородском колледже искусств.

Первые премии на конкурсе завоевали новгородцы Юнис Кварку и Игнат Пасхин, Владимир Гудожников из Калининграда и Александр Богатырёв из Белгорода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Новгородского облкомитета по культуре и туризму.

Рахманиновский конкурс исполнителей открылся в Великом Новгороде 3 декабря. Его участниками стали около 50 учащихся музыкальных училищ РФ и Белоруссии. В жюри конкурса вошли деятели культуры из Санкт-Петербурга, Иваново и Петрозаводска.

Конкурс проводился в старшей и младшей возрастных подгруппах в трех номинациях – «Сольное фортепианное исполнительство», «Сольное пение» и «Сольное исполнение на клавишных народных инструментах». В рамках конкурса известные российские педагоги дали мастер-классы.

Первый всероссийский конкурс исполнителей имени Сергея Рахманинова состоялся в Великом Новгороде в 1983 году и с тех пор, как правило, проводится один раз в два года. По словам организаторов, новгородские конкурсы выявляют новые имена молодых талантливых исполнителей и служат распространению в России музыки композиторов, чьи жизнь и творчество были связаны с новгородской землей.

Учредителями Рахманиновского конкурса является Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Новгородский облкомкультуры и Новгородской колледж искусств.

Девятый конкурс исполнителей имени знаменитого российского музыканта состоится в 2009 году, когда в Великом Новгороде пройдет национальный праздник, посвященный 1150-летию города.

#Новости#Культура#Мария#Пение#Новгород#Фортепиано#Рахманинов
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