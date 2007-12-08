Белгородец стал победителем конкурса имени Рахманинова в Великом Новгороде

Posted 8 декабря 2007,, 07:05
Published 8 декабря 2007,, 07:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Торжественное закрытие конкурса и награждение его победителей денежными премиями и ценными подарками состоялись 6 декабря вечером в Новгородском колледже искусств.
Первые премии на конкурсе завоевали новгородцы Юнис Кварку и Игнат Пасхин, Владимир Гудожников из Калининграда и Александр Богатырёв из Белгорода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Новгородского облкомитета по культуре и туризму.
Рахманиновский конкурс исполнителей открылся в Великом Новгороде 3 декабря. Его участниками стали около 50 учащихся музыкальных училищ РФ и Белоруссии. В жюри конкурса вошли деятели культуры из Санкт-Петербурга, Иваново и Петрозаводска.
Конкурс проводился в старшей и младшей возрастных подгруппах в трех номинациях – «Сольное фортепианное исполнительство», «Сольное пение» и «Сольное исполнение на клавишных народных инструментах». В рамках конкурса известные российские педагоги дали мастер-классы.
Первый всероссийский конкурс исполнителей имени Сергея Рахманинова состоялся в Великом Новгороде в 1983 году и с тех пор, как правило, проводится один раз в два года. По словам организаторов, новгородские конкурсы выявляют новые имена молодых талантливых исполнителей и служат распространению в России музыки композиторов, чьи жизнь и творчество были связаны с новгородской землей.
Учредителями Рахманиновского конкурса является Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Новгородский облкомкультуры и Новгородской колледж искусств.
Девятый конкурс исполнителей имени знаменитого российского музыканта состоится в 2009 году, когда в Великом Новгороде пройдет национальный праздник, посвященный 1150-летию города.