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Posted 6 декабря 2007,, 07:39

Published 6 декабря 2007,, 07:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Миграционный прирост за год вырос в 1,7 раза

6 декабря 2007, 07:39
За 10 месяцев 2007 года миграционный прирост населения в Белгородской области составил 10,1 тыс. человек, что на 1,5 тыс. человек, или на 17,3 % больше, чем в январе–октябре 2006 года. Сложившийся миграционный прирост полностью компенсировал естественные потери населения. Показатель замещения естественной убыли населения составил 175 %.

Увеличение общего миграционного прироста населения в текущем году является следствием возросшего числа зарегистрированных по месту жительства прибывших в область иммигрантов из государств-участников СНГ. За счёт обмена населением со странами СНГ миграционный прирост вырос по сравнению с январём–октябрём 2006 года в 1,7 раза и составил 5,5 тыс. человек. Наибольший миграционный прирост сохраняется в обмене населением с Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Молдовой. Его суммарная величина составила 4,9 тыс. человек, или почти 89 % прироста международной миграции.

Миграционный прирост в обмене населением с субъектами России (межрегиональный) в текущем году сохраняет тенденцию своего снижения. По сравнению с январём–октябрём 2006 года он снизился на 0,9 тыс. человек, или на 16,4 % и составил 4,6 тыс. человек.

Сохраняется положительное сальдо миграционного обмена со странами дальнего зарубежья и Балтии, которое составило за январь–октябрь 2007 года 9 человек. С начала года в область из этих стран прибыло 111 человек, выбыло – 102 белгородца, в том числе в Германию – 41 человек, в страны Балтии – 12, в США – 7, в Израиль – 3 человека, сообщает сайт Территориального органа государственной статистики по Белгородской области.

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