Миграционный прирост за год вырос в 1,7 раза

Увеличение общего миграционного прироста населения в текущем году является следствием возросшего числа зарегистрированных по месту жительства прибывших в область иммигрантов из государств-участников СНГ. За счёт обмена населением со странами СНГ миграционный прирост вырос по сравнению с январём–октябрём 2006 года в 1,7 раза и составил 5,5 тыс. человек. Наибольший миграционный прирост сохраняется в обмене населением с Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Молдовой. Его суммарная величина составила 4,9 тыс. человек, или почти 89 % прироста международной миграции.