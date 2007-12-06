Миграционный прирост за год вырос в 1,7 раза

Posted 6 декабря 2007,, 07:39
Published 6 декабря 2007,, 07:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Увеличение общего миграционного прироста населения в текущем году является следствием возросшего числа зарегистрированных по месту жительства прибывших в область иммигрантов из государств-участников СНГ. За счёт обмена населением со странами СНГ миграционный прирост вырос по сравнению с январём–октябрём 2006 года в 1,7 раза и составил 5,5 тыс. человек. Наибольший миграционный прирост сохраняется в обмене населением с Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Молдовой. Его суммарная величина составила 4,9 тыс. человек, или почти 89 % прироста международной миграции.
Миграционный прирост в обмене населением с субъектами России (межрегиональный) в текущем году сохраняет тенденцию своего снижения. По сравнению с январём–октябрём 2006 года он снизился на 0,9 тыс. человек, или на 16,4 % и составил 4,6 тыс. человек.
Сохраняется положительное сальдо миграционного обмена со странами дальнего зарубежья и Балтии, которое составило за январь–октябрь 2007 года 9 человек. С начала года в область из этих стран прибыло 111 человек, выбыло – 102 белгородца, в том числе в Германию – 41 человек, в страны Балтии – 12, в США – 7, в Израиль – 3 человека, сообщает сайт Территориального органа государственной статистики по Белгородской области.