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Posted 6 декабря 2007,, 12:01

Published 6 декабря 2007,, 12:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский первокурсник стал чемпионом мира

6 декабря 2007, 12:01
В г. Тольятти состоялся чемпионат мира по тяжёлой атлетике, в котором участвовал студент первого курса юридического факультета БелГУ Артём Ходырев. Белгородец занял первое место и стал чемпионом мира 2007 года по жиму штанги лёжа.

С 2002 года Артём занимается тяжёлой атлетикой под руководством тренера В.М. Ищенко. В течение четырёх лет он участвовал в различных районных, областных соревнованиях, занимая призовые места.

Когда же было объявлено, что чемпионат мира будет проходить на территории Российской Федерации, в г. Тольятти, Артем со своим тренером решили не упускать такую возможность и поучаствовать в нем. Результат не заставил себя долго ждать: Артём – чемпион мира 2007 года по жиму штанги лёжа, сообщает сайт БелГУ.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Тяжелая атлетика#Жим штанги#Ходырев
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