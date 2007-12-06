Белгородский первокурсник стал чемпионом мира

Posted 6 декабря 2007,, 12:01
Published 6 декабря 2007,, 12:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С 2002 года Артём занимается тяжёлой атлетикой под руководством тренера В.М. Ищенко. В течение четырёх лет он участвовал в различных районных, областных соревнованиях, занимая призовые места.
Когда же было объявлено, что чемпионат мира будет проходить на территории Российской Федерации, в г. Тольятти, Артем со своим тренером решили не упускать такую возможность и поучаствовать в нем. Результат не заставил себя долго ждать: Артём – чемпион мира 2007 года по жиму штанги лёжа, сообщает сайт БелГУ.