Белгородский первокурсник стал чемпионом мира

Когда же было объявлено, что чемпионат мира будет проходить на территории Российской Федерации, в г. Тольятти, Артем со своим тренером решили не упускать такую возможность и поучаствовать в нем. Результат не заставил себя долго ждать: Артём – чемпион мира 2007 года по жиму штанги лёжа, сообщает сайт БелГУ.