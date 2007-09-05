Несоблюдение санитарного законодательства грозит штрафом

На этих предприятиях не проводится лабораторный контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. По результатам проверки юридические лица ОАО «Ника», ЗАО «Ремонтно-механический завод», ЗАО «РусАгроТранспортник» привлечены к административной ответственности по статье 6.3. КоАП РФ на сумму 10000 рублей каждое, предприятие «Ника» повторно. Руководители ООО «Волоконовский кирпичный завод» и ООО «Волоконовский завод строительных материалов» привлечены к административной ответственности по статье 6.3. КоАП РФ на сумму 1000 рублей каждый. Общая сумма составила 32000 рублей, сообщает сайт Управления Роспотребнадзора.