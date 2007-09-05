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Posted 5 сентября 2007,, 06:13

Published 5 сентября 2007,, 06:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Несоблюдение санитарного законодательства грозит штрафом

5 сентября 2007, 06:13
Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе проведены внеплановые мероприятия по контролю за соблюдением санитарного законодательства на промышленных объектах Волоконовского района.

Проверка касалась организации и благоустройства санитарно-защитных зон. Всего проверили пять предприятий. На ООО «Волоконовский завод строительных материалов», ОАО «Ника», ЗАО «Ремонтно-механический завод», ЗАО «РусАгроТранспортник», ООО «Волоконовский кирпичный завод» отсутствует проект организации и благоустройства санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Кроме того, на ООО «Волоконовский кирпичный завод», ОАО «Ника» и ООО «Волоконовский завод строительных материалов» отсутствует проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ), ЗАО «Ремонтно-механический завод» не имеет согласованной программы производственного контроля. Оснащённость профильной нормативно-методической документацией на низком уровне.

На этих предприятиях не проводится лабораторный контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. По результатам проверки юридические лица ОАО «Ника», ЗАО «Ремонтно-механический завод», ЗАО «РусАгроТранспортник» привлечены к административной ответственности по статье 6.3. КоАП РФ на сумму 10000 рублей каждое, предприятие «Ника» повторно. Руководители ООО «Волоконовский кирпичный завод» и ООО «Волоконовский завод строительных материалов» привлечены к административной ответственности по статье 6.3. КоАП РФ на сумму 1000 рублей каждый. Общая сумма составила 32000 рублей, сообщает сайт Управления Роспотребнадзора.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Роспотребнадзор#Денис Объедкин#Санитарное законодательство#Санитарно-защитная зона
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