Прогресс в цифрах

В Грайворонском районе успешно проводятся мероприятия по обеспечению жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» в 2007 году в счёт лимита 2006 года улучшили жилищные условия 35 семей. Освоены бюджетные средства в сумме 6 млн 746 тыс рублей. План 2007 года – обеспечение жильем 64 семей. На это выделено 19 млн рублей.