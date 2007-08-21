Прогресс в цифрах

Posted 21 августа 2007,, 08:04
Published 21 августа 2007,, 08:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Проектные работы выполнены на сумму 954 тыс. рублей; на капитальный ремонт детских садов и школ потрачено 620 тыс рублей, домов культуры и библиотек – 4 млн 348 тыс рублей, больниц и ФАПов – 2 млн 083 тыс рублей, жилищного фонда – 574 тыс рублей. На ремонт инженерных сетей затрачено 3 млн 366 тыс. рублей. При плане 18 тыс. м2 уложено 17 тыс м2 тротуарной плитки, по благоустройству освоено 14 млн 278 тыс рублей.
Специалистами Управления капитального строительства Белгородской области ведётся строительство водопровода в селе Козинка. Подрядчиком выступает ООО «Грайворонское РСП». Из 5 млн 400 тыс рублей освоено 3 млн 168 тыс. рублей. Проложено
Дорожными службами района в этом году будет выполнено работ более чем на 200 млн рублей. По программе строительства и ремонта дорог планируется построить
Капитально отремонтировать предстоит
Благоустройство животноводческих комплексов будет проведено на
В Грайворонском районе успешно проводятся мероприятия по обеспечению жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» в 2007 году в счёт лимита 2006 года улучшили жилищные условия 35 семей. Освоены бюджетные средства в сумме 6 млн 746 тыс рублей. План 2007 года – обеспечение жильем 64 семей. На это выделено 19 млн рублей.
В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» гражданам, уволенным с военной службы и подвергшемуся воздействию радиации, предоставлено 3 сертификата на сумму 1 млн 824 млн рублей.
По программе обеспечения жильём ветеранов и инвалидов планируется субсидировать за счёт средств федерального бюджета 2 человека на сумму 576 тыс рублей.
По программе строительства или приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется приобрести 2 квартиры площадью
Ввод индивидуального жилья за 7 месяцев текущего года составил 55 домов общей площадью