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Posted 21 августа 2007,, 08:04

Published 21 августа 2007,, 08:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Прогресс в цифрах

21 августа 2007, 08:04
На благоустройство и капитальный ремонт в 2007 году Грайворонскому району выделено 40,5 млн рублей. На сегодняшний день освоено 26 млн 223 тыс рублей.

Проектные работы выполнены на сумму 954 тыс. рублей; на капитальный ремонт детских садов и школ потрачено 620 тыс рублей, домов культуры и библиотек – 4 млн 348 тыс рублей, больниц и ФАПов – 2 млн 083 тыс рублей, жилищного фонда – 574 тыс рублей. На ремонт инженерных сетей затрачено 3 млн 366 тыс. рублей. При плане 18 тыс. м2 уложено 17 тыс м2 тротуарной плитки, по благоустройству освоено 14 млн 278 тыс рублей.

Специалистами Управления капитального строительства Белгородской области ведётся строительство водопровода в селе Козинка. Подрядчиком выступает ООО «Грайворонское РСП». Из 5 млн 400 тыс рублей освоено 3 млн 168 тыс. рублей. Проложено 3,9 км. водопровода из запланированных 4,7 км.

Дорожными службами района в этом году будет выполнено работ более чем на 200 млн рублей. По программе строительства и ремонта дорог планируется построить 26,5 км автомобильных дорог стоимостью 56 млн рублей. На сегодняшний день построено 15,4 км на 22 млн 300 тыс рублей.

Капитально отремонтировать предстоит 8,23 км на сумму 27 млн рублей. Уже отремонтировано 5 км в щебне на 9 млн рублей. По среднему ремонту планируется привести в порядок 15,1 км дорог на сумму 15 млн 4 тыс рублей. К началу августа отремонтировано 11,7 км, освоено 10 млн рублей. Из 9 млн 300 тыс рублей, выделенных на содержание дорог, освоено 5 млн 500 тыс рублей.

Благоустройство животноводческих комплексов будет проведено на 24,94 км на 39 млн рублей. Уже благоустроено 18,6 км, освоено 19 млн 200 тыс. рублей. Объём капитальных вложений в строительство предприятий агропромышленного комплекса в этом году составит 162 млн рублей. 105 млн рублей из этой суммы уже освоено на строительстве репродуктора 1 порядка ЗАО «Краснояружский бройлер», 57 млн рублей пошли на строительство молочных комплексов.

В Грайворонском районе успешно проводятся мероприятия по обеспечению жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» в 2007 году в счёт лимита 2006 года улучшили жилищные условия 35 семей. Освоены бюджетные средства в сумме 6 млн 746 тыс рублей. План 2007 года – обеспечение жильем 64 семей. На это выделено 19 млн рублей.

В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» гражданам, уволенным с военной службы и подвергшемуся воздействию радиации, предоставлено 3 сертификата на сумму 1 млн 824 млн рублей.

По программе обеспечения жильём ветеранов и инвалидов планируется субсидировать за счёт средств федерального бюджета 2 человека на сумму 576 тыс рублей.

По программе строительства или приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется приобрести 2 квартиры площадью 87 м2 на сумму 800 тыс. рублей. Одна квартира общей площадью 48,8 м2 стоимостью 270 тыс рублей уже приобретена.

Ввод индивидуального жилья за 7 месяцев текущего года составил 55 домов общей площадью 6 315 м2 при плане года 11 000 м2, сообщает сайт Грайворонского района.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Дорога#Денис Объедкин#Грайворонский район#Строительство#Капитальный ремонт#Молочный комплекс
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