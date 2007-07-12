Православные чтут память апостолов Петра и Павла

Posted 12 июля 2007,, 05:53
Published 12 июля 2007,, 05:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Эта дата указана в дошедших до нас древних календарях: (Римском IV в.; Карфагенском V в.), в мартирологе блаженного Иеронима (IV в.), в сакраментарии папы Григория Великого (VI в.).
Пётр и Павел более других апостолов потрудились в проповеди христианства среди иудеев и язычников, поэтому Церковь называет их «первоверховными». В праздник Петра и Павла у православных христиан завершается многодневный Петров, или Апостольский пост, установленный Церковью в память о служении и страданиях святых апостолов.