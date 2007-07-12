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Posted 12 июля 2007,, 05:53

Published 12 июля 2007,, 05:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Православные чтут память апостолов Петра и Павла

12 июля 2007, 05:53
Святые первоверховные апостолы Пётр и Павел, согласно церковному преданию, приняли святое мученичество в один день – 29 июня (12 июля).

Эта дата указана в дошедших до нас древних календарях: (Римском IV в.; Карфагенском V в.), в мартирологе блаженного Иеронима (IV в.), в сакраментарии папы Григория Великого (VI в.).

Пётр и Павел более других апостолов потрудились в проповеди христианства среди иудеев и язычников, поэтому Церковь называет их «первоверховными». В праздник Петра и Павла у православных христиан завершается многодневный Петров, или Апостольский пост, установленный Церковью в память о служении и страданиях святых апостолов.

Сегодня все храмы, возведенные в честь апостолов Петра и Павла, отмечают свой престольный праздник.

#Новости#Культура#Храм#Мария#Петр и павел#Православие#Апостолы
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